Por qué el PSG quiere que Mbappé sea el capitán del equipo

Paris Saint Germain está dispuesto a ofrecerle la capitanía del equipo a Kylian Mbappé con el objetivo de que el delantero estrella renueve su contrato con el club por otras dos temporadas, según la prensa deportiva francesa.



"El PSG está dispuesto a todo para que Mbappé renueve y no se vaya seguramente al Real Madrid, en junio", publica hoy el diario L'Equipe.



"Al delantero no lo convencen por ahora las ofertas económicas del club", agrega.



PSG propuso en las últimas semanas un contrato de 50 millones de euros por año pero Mbappé aún no resolvió si lo acepta o no, mientras crecen las versiones de su posible acuerdo con el Real Madrid a partir de junio vendiero.



Los dueños del PSG, que son qataríes, "quieren a toda costa que el delantero se quede al menos esta temporada y que llegue al Mundial que se va a jugar en Qatar como jugador del club capitalino", publicó L'Equipe.



En el entorno del futbolista dejaron trascender que, en principio, cuando el PSG conquiste el título de Liga en Francia, Mbappé dirá "si renueva o se va".



En el Real Madrid, por otra parte, "están tranquilos sobre este tema", convencidos que Mbappé terminara jugando en el club merengue la próxima temporada.