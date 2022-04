Polémica sentencia de una figura del fútbol mexicano sobre Argentina: “El único peligroso es Messi, hay que hacerle una…”

Aunque todavía faltan 232 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el sorteo del último viernes en el que la Selección argentina conoció a sus rivales para la fase de grupos disparó todo tipo de análisis, predicciones y, también, reacciones de los protagonistas. Sin dudas, el partido más esperado del grupo C será Argentina-México debido a la rivalidad moderna que se forjó a raíz de los enfrentamientos en las Copas del Mundo de 2006 y 2010. Así como Emiliano “Dibu” Martínez se puso contento por enfrentar a la Selección mexicana, un histórico del Tri le puso picante al duelo y dijo cuál es la clave para parar a Lionel Messi el próximo 25 de noviembre en el estadio Education City.

La superioridad de la Selección argentina sobre México es histórica pero se profundizó en los últimos años ya que el combinado mexicano sólo tiene dos victorias en 19 partidos contra Argentina desde 1990. La Albiceleste le ganó una final de Copa América y lo eliminó en dos Mundiales, por lo que se convirtió en una bestia negra para el Tri. Sin embargo, el historial no debería ser una excusa para la Selección mexicana según Cuauhtémoc Blanco, referente del fútbol azteca: “Hay que tener pantalones y mostrar carácter. Enfrentar al (rival) que nos toque, si pasas, a lo mejor nos lo vamos a encontrar, entonces ¿cómo chin... le vamos a tener miedo?”, dijo el exfutbolista.

Además, el Cuau decidió redoblar la apuesta a la hora de responder la incógnita de cómo jugarle a la Selección argentina y cómo marcar a Messi y bien se podría decir que le bajó el precio a los jugadores de la Albiceleste: “De tú a tú, tienen dos piernas, dos brazos, dos ojos, estamos igual que ellos, hay talento. El único peligroso es Messi, ¿qué debes hacer con Messi? Hacerle una marca personal y se acabó, a tratar de anularlo [...] es una recomendación, marca personal; pegado a él, que no se dé la vuelta. Se puede ganar, pero esto se gana con pantalones”, fue el polémico análisis del exenganche del América sobre el resto de los futbolistas de la Scaloneta.

Blanco no fue citado en 2006 y estuvo en el banco de suplentes contra Argentina en 2010.

Así como pidió por un equipo con carácter, Blanco, que no estuvo presente en la eliminación con Argentina en 2006 ya que estaba peleado con Ricardo La Volpe pero si jugó en Sudáfrica 2010, fue muy duro con los jugadores de la Selección mexicana: “Yo siempre lo he dicho: no hay líderes, falta mucha comunicación desde arriba; desde el portero, defensa central, medios, delanteros... tratar de tener mucha comunicación, eso es lo fundamental. Todos podemos ser líderes pero hay que tener personalidad. Hay calidad, yo no entiendo como en Europa juegan tan bien y vienen aquí y no lo hacen así”, dijo uno de los mejores jugadores que dio México en su historia, un argumento que no hace tanto también se escuchaba en suelo argentino sobre las estrellas del equipo.

Messi contra México en los octavos de final de Alemania 2006.

El Mundial de Qatar 2022 calienta motores y el duelo entre argentinos y mexicanos promete ser el más caliente del grupo C. En las redes, los hinchas ya palpitan el partido de la segunda fecha con memes que alimentan una de las rivalidades modernas que tiene la Selección argentina.