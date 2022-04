La diplomática declaración del Tata Martino al referirse al cruce con Argentina: "No pongo..."

Gerardo "Tata" Martino, exDT del seleccionado argentino y actual de México, le restó peso simbólico al cruce que tendrá contra el equipo de Lionel Scaloni en el segundo partido del Grupo C del Mundial Qatar 2022.



"No suelo poner el fútbol en la misma órbita de la nacionalidad y patriotismo", aseguró Martino en una diplomática declaración al canal TUDN de México.



"Como argentino, mi función es dejar bien parada a Argentina haciendo un trabajo respetuoso y teniendo el comportamiento adecuado al lugar que tengo aquí en México", expresó el "Tata", que conduce a la "Tri" desde enero de 2019.



Martino, quien fue sucesor de Alejandro Sabella en el seleccionado argentino entre 2014 y 2016, destacó que la "Albiceleste" realizó "una eliminatoria muy buena" y que junto con Brasil "clasificó con mucha autoridad".



El rosarino fue uno de los grandes ausentes del sorteo del Mundial del pasado viernes en Doha por una operación de ojo a la que se sometió en México.



El seleccionado mexicano debutará ante Polonia el martes 22 de noviembre, luego enfrentará a Argentina el sábado 26 y cerrará el Grupo C con Arabia Saudita el miércoles 30.