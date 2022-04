MotoGP: Espargaró hizo historia en Santiago del Estero y ganó su primera carrera

En una tarde soleada e histórica de Santiago del Estero, Aleix Espargaró sorprendió a todos y ganó por primera vez en su larga carrera en la MotoGP a bordo de su Aprilia. Además, el catalán corrió su Gran Premio número 200 en la categoría reina del motociclismo y lo cerró con broche de oro. Una vez terminada la carrera, el experimentado piloto de 32 años rompió en llanto y demostró su emoción por romper con su sequía de victorias: "Hacía mucho tiempo que buscaba este resultado y lo puedo lograr en mi carrera número 200. Tuve un muy buen ritmo, pero sentía mucha presión. Todos me decían que iba a ganar fácilmente, pero no fue así, no ha sido una carrera sencilla. Trabajamos mucho para lograr una buena configuración en la moto y quiero agradecer por ello a toda la familia Aprillia. Lo más lindo de esto es estar liderando el campeonato. Es un sueño", aseguró.

A pesar de que hizo la pole el día sábado, la victoria no fue sencilla para Espargaró, ya que luchó mano a mano con su compatriota Jorge Martín con la Ducati. Además, fue la primera victoria de Aprilia en la categoría, por lo que Santiago del Estero tendrá un lugar en especial en el corazón del piloto español y del equipo italiano, a tal punto de que los mecánicos y el español festejaron la victoria al grito de "choripán, choripán".

Noticia en desarrollo.