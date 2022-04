La declaración de Mbappé sobre su futuro que paraliza los corazones en Madrid

Kylian Mbappé fue la gran figura en la goleada del PSG. El delantero marcó dos goles, además de asistir a Lionel Messi y Neymar para que marquen, y se marchó de la cancha ovacionado por los fanáticos que mantienen la ilusión de poder retenerlo hasta la próxima temporada. Y, como reza el dicho, la esperanza es lo último que se pierde y la estrella dejó abierta la puerta para una posible renovación con una frase que retumba y paraliza corazones en Madrid.

Luego del encuentro, fue consultado sobre su futuro y lanzó. "No, no he hecho mi elección. No he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible", dijo.

Después, el atacante explicó sobre esos nuevos parámetros que son "a tener en cuenta", aunque no citó cuáles eran. "No es una decisión fácil. Trato de tomar la mejor posible con mi familia", apuntó y manifestó que "sí" es posible quedarse en el París Saint Germain. "Juego con Messi, tengo mucho placer de jugar con él ésta temporada y después vamos a ver", cerró.

El club está dispuesto a todo para que no se vaya. El dueño del PSG, el emir catarí Tamim Bin Hamad Al Thani y Nasser Al-Khelaifi, presidente, intentan desesperadamente convencerlo para que se quede al menos esta temporada. El objetivo es que sea el símbolo que represente la fuerte apuesta económica que están haciendo.

La última, una propuesta multimillonaria: un contrato de 50 millones de euros por temporada.. El entorno del futbolista filtra que Mbappé hará pública su decisión, en principio, cuando el PSG conquiste el título de Liga en Francia, por lo que no se conocerá su destino hasta mayo sino es campeón antes.