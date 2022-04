La increíble observación del DT de Deportivo Cali tras empatar en la altura con Always Ready: "Vimos que..."

Deportivo Cali consiguió un gran resultado en su visita a la altura de La Paz. El equipo colombiano remontó un 0-2 y empató ante Always Ready, próximo rival de Boca en la Copa Libertadores. Una vez consumada la igualdad, Rafael Dudamel analizó lo que sucedió en la cancha pero sorprendió al expresar que el local pareció sufrir los efectos de la altura.

"En la medida que fueron pasando los minutos nos hemos dado cuenta que ellos (Always Ready) sufrieron la circunstancia de la altura, extrañamente eso nos permitía poder progresar en el campo con un juego asociativo", dijo y continuó: "Me voy tranquilo porque vienes a la altura y perder 2 -0 y empatar, las sensaciones van más hacia la victoria que a la derrota, quizá si hubiese ganado y me lo empatan estaría con amargura, pero el resultado me permite irme satisfecho".

"Nuestro equipo tenía una muy buena lectura del rival. En el funcionamiento colectivo no pasamos apuros. Nos fuimos dando cuenta que físicamente estábamos bien, que teníamos muchos espacios y que ellos también sufrían la circunstancia de la altura", cerró el venezolano. Sus dichos se escucharon en Brandsen 805 y ya tomaron nota teniendo en cuenta que el cruce será clave para las aspiraciones de ambos en el certamen continental.

Deportivo Cali rompió anoche la peor racha de derrotas consecutivas como visitante en su historia en la Copa Libertadores. Entre el 2004 y el 2022 perdió 14 veces, la última vez que había sumado puntos fue en Chile cuando derrotó 3-2 a Colo Colo en la Copa Libertadores del 2004, y volverá a competencia el próximo 4 de mayo recibiendo en su estadio a Corinthians de Brasil, quien manda en el grupo con 6 unidades. Cali y Always Ready tienen cuatro y Boca marcha en el último lugar con tres.

Los partidos que restan por disputar en el Grupo.

Fecha 4

4/5 Deportivo Cali - Corinthians

4/5 Always Ready - Boca

Fecha 5

17/5 Boca - Corinthians

19/5 Deportivo Cali - Always Ready

Fecha 6