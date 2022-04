Pochettino reveló su charla con Messi tras el fracaso en la Champions: "Lamentablemente chocamos en..."

Sin lugar a dudas la temporada para el París Saint Germain estuvo muy lejos de lo esperado en agosto del 2021 cuando se oficializó la llegada de Lionel Messi al club. El elenco parisino quedó tempranamente eliminado de la Copa de Francia y, posteriormente, sufrió una dolorosa derrota con la eliminación ante el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. Si bien se coronó campeón de la Ligue 1 con cuatro fechas por delante, el objetivo no se cumplió. En este contexto, Mauricio Pochettino recordó la caótica eliminación ante el Merengue y su charla con el astro argentino.

“En definitiva, hoy lo hablaba con Leo Messi, lamentablemente chocamos en un momento, no pudimos pasar ese momento donde el equipo venía creciendo que era contra el Madrid. Habíamos encontrado prácticamente el funcionamiento, creo que fue un golpe duro para el equipo. Creo que tendríamos que haber pasado eso, no lo pasamos. Si lo hubiéramos pasado creo que estaríamos hablando de una temporada completamente diferente a la que pasó”, manifestó el director técnico argentino en la conferencia de prensa previa al duelo ante el RC Strasbourg.

Además, refiriéndose a la caída en el Santiago Bernabéu, añadió: “A veces el límite entre el éxito y el fracaso, por llamarlo así como fracaso, o la derrota, es una línea muy fina. Que si te subes o te mantienes parado te puede dar la fortaleza para poder escribir una historia diferente”.

Consultado sobre la temporada del crack brasileño, soltó: “Por supuesto que el talento de Ney es indiscutible. Un futbolista que ha sido fichado hace ya unos cuantos años en el club por el monto que se ha fichado es porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo acerca de talento. Esta temporada ha tenido una lesión importante después de venir de la Copa América. No tener una continuidad que a los jugadores de ese nivel, de esa calidad, hacen que los lleven a su mejor nivel. ¿Cómo juzgo la temporada? Con altibajos, como todo el equipo”.

Para finalizar, como no podría ser de otra manera, tocó el tema de su continuidad: "No hubo ninguna discusión en concreto que no haya estado dentro de la normalidad de los planes de lo que venimos haciendo hasta ahora. Tenemos una relación natural donde nos comunicamos por diferentes temas, lógicamente los temas varían dependiendo las circunstancias y los momentos pero la relación y la comunicación es buena. Seguimos trabajando siempre, como naturalmente lo hacemos, no solamente teniendo en cuenta el presente sino con la responsabilidad que el cargo nos da de siempre pensar en el futuro”.