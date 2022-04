El papá de Enzo Fernández reveló el original apodo que le pusieron a su hijo en las Inferiores de River

Enzo Fernández atraviesa un presente espectacular, además de ser uno de los jugadores más destacados de River, su nombre ya empezó a sonar en las potencias europeas y además también en la consideración para ser citado a la Selección Argentina, hay que recordar que en noviembre del año pasado Scaloni ya lo llamó.

Su sentido de partenencia con el club, su sacrificio en defensa, su exquisitez en ataque, el siempre estar bien ubicado y ser solidario con sus compañeros hacen de él un futbolista sumamente completo. Parece mentira que apenas tiene 21 años, Enzo Fernández juega al fútbol como si tuviese más de diez años en Primera.

Raúl es su padre y este jueves dialogó con el programa radial Cómo Te Va y recordó cómo fueron los comienzos de su hijo en las Inferiores del Millo: “Me avisaron que estaban probando chicos en River y no lo dudamos porque nosotros somos fanáticos de River”. Además agregó: “Enzo empezó a jugar en River a los 6 años. Él empezó a jugar al baby desde muy chiquito, a los 5 años lo ve Pablo Esquivel y él me dijo si lo quería llevar a River. Con 5 años me daba cosa llevarlo a cancha de 11, esperé un año”.

Además, Raúl contó cómo le decían en las juveniles: "Luis Pereira le había puesto el apodo 'Músico' a Enzo porque él decía que dirigía la orquesta. Me sorprendió ese apodo porque era chiquito". Magnífico.

“Lo probaron de cinco, que era el puesto que jugaba de chico. Lo probó Pablo Esquivel, que me había dicho que lo lleve un año atrás. Después de la prueba me dijeron que lleve el documento de él porque había quedado”, aseguró Raúl. También contó un momento complicado al comienzo: “En novena fue cuando menos jugó Enzo, cuando no jugaba iba a la Liga Metropolitana. A veces es preferible que el chico juegue en liga y no ir al banco en AFA, en Liga Metropolitana puede desarrollarse y seguir creciendo”.

“Le dije a Enzo que tenía que prepararse físicamente para jugar en el medio, con 14 años lo llevé a entrenar a un complejo de alto rendimiento para que se ponga en condiciones físicas. Cuando llegó a 8va lo felicitaron por lo bien que estaba y empezó a tener titularidad”, aconsejó Raúl a Enzo y luego contó el motivo del nombre: “Él se llama Enzo por Francescoli, mis dos ídolos son el Beto Alonso y Enzo Francescoli”.

Raúl detalló cómo fue el momento en que tuvo que ir a sumar minutos a Defensa y Justicia: “Enzo estaba en casa y un día lo llamó Gallardo y le dijo ´anda a Defensa para que tomes vuelo ahí´. Fue una experiencia muy buena porque él fue a un equipo formado, en un grupo muy bueno, una eminencia en la preparación física como Kohan, ganó rodaje y le sirvió mucho”.