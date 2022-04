El palito del "técnico" de Corinthians que duele en Boca: "No recuerdo..."

Con la derrota ante Corinthians, Boca se complicó la vida en la Copa Libertadores. Una vez más, el Xeneize jugó mal y perdió merecidamente, aunque el rival dejó la sensación de que no es uno de los rivales más difíciles del certamen o uno de los candidatos a alzar el trofeo más deseado por los clubes de Sudamérica. El equipo de Sebastián Battaglia lo buscó en el segundo tiempo pero sin muchas ideas ofensivas y obtuvo la posesión de la pelota, tal vez por mérito propio o por decisión del Timao.

Aunque no fue una gran demostración de fútbol, el Corinthians ganó casi sin sobresaltos. Precisamente eso fue lo que vio Filipe Almeida, reemplazante de Vitor Pereira quien contrajo Covid-19, quien declaró que Boca no hizo mucho para molestar a Cassio: “Tuvimos una primera parte muy buena. Presionando alto, sabiendo como tener la pelota. En la segunda parte, por estrategia y también por méritos del rival, el equipo supo defenderse bien. No recuerdo chances del adversario. Matamos de contraataque, pero pudimos haber hecho más. Tuvimos tres situaciones de gol”, analizó.

El desempeño de Boca ante Corinthians dejó la sensación de que no tiene ideas ofensivas para lastimar a sus rivales y vencerlos. En esta línea, Almeida reconoció que el Timao quiso cederle el balón al equipo de Battaglia y por momentos lo respetaron: “Tuvimos juegos más intensos, presionando después de perder la pelota. Hoy tuvimos una excelente primera parte, pero no podemos olvidarnos de a quién estamos enfrentando. Un muy buen equipo, que sabe tener la pelota. En el primer tiempo, tuvimos la pelota nosotros, presionamos. En el segundo, sabíamos que ellos iban a arriesgar más, por eso estuvimos más compactos”.

Filipe Almeida es el ayudante de campo de Vitor Pereira, entrenador portugués que se perdió el partido ante Boca por Covid-19.

Aunque el asistente del DT del Corinthians aseguró que su equipo podría haber hecho más, lo cierto es que el Timao no tuvo un grandísimo partido, aunque le alcanzó para superar a un Boca sin respuestas para atacar: “El resultado nos dio la razón y creamos situaciones para hacer más goles. Siempre va a depender del adversario. No jugamos solos. Dependiendo del adversario, nuestro desempeño será constante. En otros campeonatos, ningún equipo consigue tener constancia los 90 minutos. Hay momentos en los que necesitamos defendernos. El equipo sufrió con todo el espíritu de Corinthians, con toda la gente sacrificándose por el resultado”, reconoció Almeida.

El nivel futbolístico de Boca es realmente preocupante. El Xeneize tuvo la pelota en gran parte del segundo tiempo y no pudo generar ninguna ocasión de peligro para empatar el partido. El problema no es la actitud de los jugadores, algo que tanto Battaglia como los dirigentes reconocen, sino el bajo desempeño constante del equipo.