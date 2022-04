La picante respuesta de Diego Díaz a Luquitas Rodríguez por las bromas por su video viral: "Sos..."

Los vivos de Diego Díaz desde su cama, respondiendo las preguntas de todo tipo de sus seguidores, especialmente después de una fecha de fútbol, son un clásico de Instagram. Pero el domingo 24 fue noticia porque al comenzar el live se filtró la imagen de una película pornográfica en la TV de su dormitorio. Y tras las repercusiones en las redes sociales, con memes y bromas de todo tipo, el conductor de TyC Sports volvió a transmitir desde la comodidad de su cuarto en la noche del lunes 25 y respondió con acidez a quienes lo cargaron por el descuido.

"No estoy viendo porno, sino la TV Pública. Súper porno...", dijo con humor el exfutbolista de San Lorenzo, Banfield, Platense y Riestra en el arranque de su vivo, recostado con un buzo y con apariciones esporádicas de su gato, Milo.

Por supuesto, esta vez las preguntas de sus followers giraban en torno al descuido que tuvo el día anterior. Y cuando le comentaron que el humorista y streamer Luquitas Rodríguez -dentro de su código de humor- lo había llamado "pajero" en Twitch, Diego Díaz respondió, fiel a su estilo: "No conozco a Luquitas, con todo respeto. No lo conozco y si cree que me conoce lo suficiente para decir eso... No llegaste a Lucas, sos Luquitas Rodríguez...". Luego agregó: "No sabría ni dónde verlo".

Como puede ser tan gracioso un simple paneo de pornografia? Dios es espectacular, tenemos 8 años. — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) April 25, 2022

En Twitter, el propio Luquitas Rodríguez había hecho un posteo en el que se reía de las bromas sobre el viral del periodista. "¿Cómo puede ser tan gracioso un simple paneo de pornografía? Dios, es espectacular, tenemos 8 años", tuiteó.

El picante ping pong de Diego Díaz con sus seguidores en el vivo de Instagram

Como suele suceder con sus vivos, en un momento Diego Díaz se prendió a un ping pong de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Por ejemplo, entre Gallardo o Bianchi el periodista se quedó con el técnico de River, y agregó con ironía "que hoy tiene una crisis importante de dos partidos...".

También le preguntaron su opinión sobre Morena Beltrán, periodista de ESPN: "Es una chica muy linda y la escucho hablar de fútbol de muy buena manera", contestó.

Otro seguidor le consultó si siente que le falló a Flavio Azzaro, periodista con quien compartió el aire de TyC Sports en los primeros dos años de No Todo Pasa, hasta que el canal lo echó tras la cobertura del Mundial de Rusia 2018, en medio de denuncias mediáticas de Azzaro, quien dijo que la decisión se habría tomado por sus críticas a Daniel Angelici: "Nada más lejos de esa pelotudez que acabas de decir. No voy a dejar tanta estupidez. No solo que no lo traicioné, sino que al contrario", respondió Díaz.

Sobre Marcelo Tinelli y la crisis de San Lorenzo, dijo: "Le diría que vuelva porque de esta salimos todos juntos". Y al final del vivo, ya cerca de la medianoche, Diego Díaz le habló a su gato para dejar un mensaje contundente: "¿Estás enojado con los boludos de Twitter? No hay que enojarse, el que se enoja, pierde", cerró.