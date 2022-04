Independiente ganó en Venezuela un partido trascendental

Independiente venció esta noche como visitante a La Guaira, de Venezuela, por 2 a 0, el mismo marcador con el que el puntero del Grupo G de la Copa Sudamericana, Ceará, de Brasil, se impuso también como visitante a General Caballero de Paraguay, y ahora los de Avellaneda lo escoltan a tres unidades merced a los goles de Domingo Blanco y Leandro Fernández.

El triunfo dejó a Independiente con seis puntos, a tres del líder Ceará de Brasil (9), que son los únicos dos equipos que se mantienen con chances matemáticas de pasar a la siguiente fase (clasifica el primero) y se enfrentarán en la sexta y última jornada de la zona.



Independiente comenzó el partido manejando la pelota -con un Tomás Pozzo movedizo y la creación de Domingo Blanco-, parado en campo rival, aunque no logró ser vertical ni incomodar al arquero venezolano.



El conjunto local, en tanto, intentó mostrarse firme en defensa, de a poco emparejó el desarrollo del partido, se animó a jugar y salió de contra en varias oportunidades con Darluis Paz y Santiago Herrera como delanteros destacados.



En cada avance del equipo "naranja" la defensa de Independiente no estuvo firme y dejó llegar a su rival, que probó con remates de afuera del área.



El "Rojo", si bien tuvo un poco más el control de la pelota, no contó con ideas en la generación de juego, fue perdiendo protagonismo ofensivo y no le dio trabajo al arquero Olses.



Los venezolanos aprovecharon cada pelota que tuvieron en campo rival, probaron con remates desde lejos y en los últimos minutos pusieron en aprietos al uruguayo Sebastián Sosa, quién actuó de manera destacada en cada jugada ofensiva del rival.



En el inicio de la segunda etapa, el local salió más convencido, estuvo vertical y tomó mal parada a la defensa de Independiente en varias jugadas, aunque sin una correcta resolución al momento de definir.



Los dirigidos por el técnico Eduardo Domínguez volvieron a depender de la correcta labor de Blanco para llevar algo de peligro al área de los venezolanos, que culminó con un golazo de tiro libre del mismo futbolista a los 22 minutos.



El gol a favor le dio al "Rojo" mayor tranquilidad aunque sin volumen de juego, mientras que el local salió a buscar el empate, generó chances, pero no pudo ser efectivo frente a una sobria tarea del uruguayo Sosa.



En los últimos minutos, el conjunto de Avellaneda aumentó la diferencia con un tanto del ingresado Leandro Fernández y creó varias situaciones ofensivas que le permitió terminar con una mejor imagen respecto a la mostrada a lo largo del partido.



En la próxima fecha (4ta.) Independiente visitará a General Caballero de Paraguay, equipo al que se impuso por 2-0 en la jornada pasada en el estadio Ricardo Bochini.