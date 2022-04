El pedido de Scaloni a Franco Armani que puede jugarle en contra a River: "Le dijeron que..."

Franco Armani ha sido clave para sostener a River en algunos partidos pero también ha cometido errores que terminaron en goles, como ocurrió en los duelos ante Banfield y Atlético Tucumán. El nivel del arquero no es el mejor y en las últimas horas salió a la luz un pedido que le habría hecho el cuerpo técnico de la Selección argentina que comanda Lionel Scaloni.

Fue el periodista Marcelo Benedetto, en el programa ESPN F90, quien lo reveló: "Le han pedido que salga un poco más. Es una información la que estoy dando. Me parece que Armani tomó eso como una posibilidad de corregir ese aspecto". Una vez dada a conocer la novedad, se inició un intenso debate al respecto y mostraron algunas jugadas donde el arquero de River decidió mal.

"Cuando no estás convencido de hacer algo, seguramente te vas a equivocar más", expresó Juan Simón y Daniel Arcucci se sumó a la afirmación: "Si es así, y no tengo porque dudar sobre la información de Marcelo, se entiende que esté cometiendo estos errores por salir demasiado lejos".

Con un Emilaino Martínez indiscutible y más atrás Juan Musso y Gerónimo Rulli pisándole los talones, el Pulpo millonario no quiere dejar pasar la oportunidad de jugar su segundo mundial y se anima a modificar su juego aunque no lo sienta. En River está claro que no tiene mayores sugerencias.