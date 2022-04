La bomba de Lewis Hamilton tras su pésimo arranque en el Mundial de F1: "Estoy..."

Lewis Hamilton jamás imaginó tener que vivir un fin de semana como el de Imola. El siete veces campeón tuvo, quizás, su peor actuación desde su arribo a la Fórmula 1 y las disculpas que el equipo Mercedes le brindó marcan que no se trata de una jugada para llamar atención, es una triste realidad que espera cambiar en las próximas competencias. Cuenta con 28 puntos en el campeonato (7mo), 21 menos que su compañero de equipo George Russel y 58 por debajo del líder Charles Leclerc.

Ante esto, y sabiendo que será muy complicado ponerse a la altura de Red Bull y Ferrari en el corto plazo, tiró la toalla y lo confesó en una contundente declaración: "Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro. No hay duda de eso. Esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos".

Sin embargo, pese a los esfuerzos que están haciendo para revertir la situación, no es optimista para el Gran Premio de Miami que se disputa en dos semanas: "No puedo decir que esté particularmente ansioso por este momento, pero estoy seguro de que durante la semana llegaré a un punto positivo de mente. Estaré en la fábrica para trabajar con los muchachos y ver qué podemos mejorar. Al menos Russell obtuvo algunos puntos para el equipo. Así que pido disculpas a todos por no haber podido hacerlo".

"Lewis, me quiero disculpar por el monoplaza inmanejable que te hemos dado hoy. Vamos a trabajar para mejorarlo", le dijo Toto. A lo que Lewis respondió: "Saldremos de ésta", en un pequeño arranque de rabia por revertir la situación.

Todavía quedan 19 carreras y la situación puede dar muchas vueltas, pero el británico y Mercedes deben ponerse manos a la obra desde ya mismo.