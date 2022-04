Huracán bajó a Aldosivi y no lo dejó desplazar a Boca

Huracán se impuso esta noche 2 a 0 sobre Aldosivi. en Mar del Plata, en uno de los partidos de cierre de la 12da. fecha de la Copa de la Liga Profesional en el que dominó de principio a fin al equipo de Martín Palermo, que dejó pasar la chance de asegurar su clasificación a los cuartos de final en la zona 2.



Con goles del uruguayo Matías Cóccaro en dos ocasiones en el primer tiempo (22m. y 34m.), el "Globo" se quedó con el cruce en el estadio José María Minella, y cortó la racha de seis encuentros sin perder del equipo marplatense.



Con este resultado, el "Tiburón" continúa dentro de la zona de clasificación a la siguiente fase con 20 puntos, pero no logró la diferencia necesaria sobre sus perseguidores para garantizar la clasificación y deberá levantar cabeza para viajar a La Plata y medirse con Estudiantes el próximo viernes.



El equipo de Parque de los Patricios volvió al triunfo después de cinco fechas sin sumar de a tres y llegó a 15 unidades, con las que aun tiene chances matemáticas de ingresar al pelotón de arriba.



Huracán consiguió adueñarse de la pelota y de los espacios desde el arranque, con cuatro hombres lanzados por momento en ataque, y encontró permanentemente huecos a la espalda de Rufino Lucero, para que Jhonatan Candia y César Ibáñez explotaran la banda izquierda.



Pese a los intentos de presionar arriba, Aldosivi no consiguió en todo el primer tiempo cortar el circuito de juego rival, y tanto Candia a los 17m. como Rodrigo Cabral a los 21m. exigieron a José Devecchi, el primero con un remate suave con pie abierto y luego con un puntinazo de zurda al pecho del arquero con poco ángulo.



A los 22m. Cóccaro marcó el primero gol con derecha, al conectar en el segundo palo un centro desde la izquierda de Ibáñez.



Aldosivi continuó sin reacción tras el gol y tres minutos más tarde Fernando Tobio tuvo una chance clara de ampliar la ventaja en un tiro de esquina, pero definió desviado de zurda junto al caño izquierdo.



A los 34 minutos, a través de otro córner el visitante tradujo en números su superioridad: lo hizo nuevamente a través de Cóccaro, que conectó de cabeza dentro el área.



El "Tiburón" apenas logró alguna aproximación con Fernando Román por izquierda, y con algunos movimientos de Edwin Mosquera por la banda derecha del ataque, pero no pudo inquietar al arquero Marcos Díaz y se fue al descanso sin recuperación ni ideas, y sin haber logrado en ningún momento el equipo corto que pretendía Palermo.



El dominio del conjunto de Frank Kudelka continuó en el arranque del complemento, y cada avance se transformó en una chance de gol clara, desactivada una y otra vez por el sólido Devecchi.



El ex San Lorenzo detuvo dos disparos de Candia -a los 10 y a los 18 minutos-, contuvo a dos manos un remate de Cóccaro con pierna izquierda a los 12 y desvió a una mano un disparo desde afuera de Nicolás Cordero a los 40, junto al palo derecho.



Aunque Matías Pisano y Braian Martínez aportaron movilidad y cambio de ritmo a Aldosivi desde su ingreso a los 16 minutos del complemento, el conjunto el puerto marplatense no se sintió cómodo en ningún momento, extrañó la generación de juego del suspendido Leandro Maciel y estuvo lejos de generar chances claras para revertir el resultado.



La próxima fecha Aldosivi visitará al ya clasificado Estudiantes en La Plata, el club del que surgiera justamente Palermo y que mañana enfrentará como local a Bragantino, de Brasil por el Grupo C de la Copa Libertadores. Mientras que Huracán será local ante Rosario Central por la decimotercera jornada.