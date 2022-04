El dato de Centurión que preocupa en San Lorenzo tras su segundo faltazo seguido al entrenamiento

En su raid de notas post renuncia a la dirección técnica de San Lorenzo, tras solo 10 partidos, hay una pregunta cuya respuesta Pedro Troglio calló. Fue en el final de una entrevista con TyC Sports, cuando Quique Felman, cronista que se acercó hasta su casa, le preguntó si Ricardo Centurión había faltado a algún entrenamiento durante su estadía en el club. "No", fue la tajante respuesta del subcampeón mundial en Italia 90. Pero en su mirada había otra respuesta. "Esto demuestra los códigos que maneja Troglio", agregó el periodista.

“Yo generé una relación bárbara con él, no se cuál es la vida que lleva, pero se entrenaba muy bien, le habíamos mandado un trabajito después de la práctica y lo hacía, los compañeros lo querían… Después, uno no transforma su vida de una a otra en dos meses, pero yo no me puedo quejar”, agregó Troglio en aquella nota. Y ante la repregunta sobre algún faltazo, largó: "Una vez, pero habló conmigo y me pidió permiso porque tenía temas personales".

Lo cierto es que esas ausencias de Centurión que con Troglio se presentaban como "permisos por temas personales", ya con Fernando Berón, técnico interino a cargo del plantel, son inocultables.

Ricardo Centurión jugó 11 partidos y convirtió 2 goles en San Lorenzo.

El domingo 17 de abril, tras el empate de San Lorenzo ante Platense (2-2), tuvo un faltazo que se anunció como "reposo indicado por cuadro lumbar". En la semana no formó parte de los concentrados en la importante victoria ante Unión (1-0) y luego el jugador le confesó al técnico que estaba atravesando la separación de su pareja, Jenifer Lauria, con quien tuvo a su hija, Emma (10 meses). Así las cosas, Berón le dijo que le daba una nueva oportunidad pero que necesitaba del mismo compromiso de sus compañeros para tenerlo en cuenta.

Pero el domingo 24 de abril, tras la derrota ante Patronato (1-2), de la que formó parte en el segundo tiempo, ya no hubo parte médico: el exjugador de Racing y Boca no se hizo presente en la práctica matutina y volvió a hacer lo mismo en la del lunes 25. Con un dato al que accedió MDZ y que preocupa de sobremanera en el cuerpo técnico: Ricardo Centurión no respondió ni los mensajes ni los llamados del propio Fernando Berón, por lo que a la hora de redactar esta nota en el club no sabían el paradero del delantero que acumula dos goles en 11 partidos con el Ciclón.

Más allá de esta situación inquietante, en la dirigencia analizan una severa sanción para el jugador, así como ocurrió con Alejandro Donatti, quien dejó de concurrir a los entrenamientos, aunque en este caso se debía a un reclamo del futbolista por deudas en el paso de su contrato con San Lorenzo.

"Tengo esa cuotita de suerte de que un club como San Lorenzo quiera contar conmigo y lo voy a pagar con la piel", dijo Ricky Centurión allá por febrero de 2022, cuando dio una de sus primeras notas como jugador azulgrana. Dos meses después esa promesa, lamentablemente está lejos de ser cumplida.