El descargo de Centurión en medio de rumores inquietantes en San Lorenzo: “Ya me…”

El universo San Lorenzo encontró un poco de calma luego del gran triunfo ante Unión de Santa Fe en condición de visitante por 2-1. El Cuervo llegaba de un increíble empate en condición de local tras ir 2-0 en ventaja y, días atrás, se había quedado sin técnico por la renuncia de Pedro Troglio tras la eliminación de Copa Argentina en manos de Racing de Córdoba, por penales.

El pasado domingo por la mañana, al día siguiente del empate ante el Calamar y toda la polémica que se desató post partido, Ricardo Centurión no asistió a la práctica matutina en la Ciudad Deportiva que posee el Ciclón. Según trascendió el exjugador de Boca Juniors no avisó y generó una nueva polémica.

Con el correr de los últimos días se instaló el rumor de una supuesta deuda que la institución de Boedo mantendría con el jugador, pero esto fue desestimado por miembros de la Comisión Directiva, quienes aseguraron haberse puesto al día con el jugador que llegó a préstamo desde Vélez Sarsfield y el cual tiene contrato hasta el mes de diciembre.

Fiel a su estilo, dando la cara ante las polémicas, Centurión utilizó las redes sociales para referirse a la situación: "Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente: - Es información FALSA - No le he reclamado al club ninguna deuda.", sentenció a través de las historias de Instagram.