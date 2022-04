La tajante respuesta de Pochettino ante una incómoda pregunta sobre Messi: "Es difícil de aceptar"

Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, expresó, después de ganar la Liga francesa con su club al empatar frente al Lens (1-1), que espera "lograr algo más grande en el futuro" con el club parisino y se refirió a los silbidos contra Lionel Messi durante el partido ante Lens: "Es increíble, son cosas difíciles de aceptar".

"Situaciones que son inverosímiles, que no se entienden. Lo grande que es, lo que da al fútbol y lo que va a seguir dando al fútbol. Contento por él. Le felicité después del partido y un título más para su palmarés. Lo felicité al terminar el partido. Para todos es importante darle otro título al club, para que siga en lo más alto", agregó el rosarino.

Cuestionado por su temporada en el PSG y con un futuro incierto, el técnico argentino defendió su trabajo, pese a no conseguir el principal objetivo, la Champions, y dejó caer que piensa en un futuro de la mano de la entidad gala. "Para todos es importante darle al club otro título. Y en el ámbito personal, yo que he jugado aquí y he sido capitán, después de menos de 18 meses, haber ganado tres títulos con este club, es una satisfacción grande. Esperamos lograr algo más grande en el futuro", respondió.

La noche estuvo marcada porque antes del pitido final, una parte de la afición abandonó el Parque de los Príncipes para celebrar el título en las afueras del estadio, sin los jugadores, en protesta por la tempranera eliminación de la Champions: "El club está por encima de todos y merece respeto. También respeto este tipo de manifestaciones. Esperemos que todo se arregle".

No obstante, Pochettino admitió: "Siempre es difícil cuando se pierde. La historia de un club se construye paso a paso y esta noche es uno de esos pasos. Diez títulos en 50 años para el PSG es un sueño para mí, antiguo capitán del club. Es verdad que ha sido una noche extraña. Lo hemos celebrado en el vestuario, con los jugadores y el cuerpo técnico. Me han duchado en champán".