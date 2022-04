La inesperada condición que puso Mbappé para quedarse en el PSG

Luego de consagrarse campeón con el PSG, Kyliam Mbappé comienza a definir su futuro. El delantero, que es pretendido por el Real Madrid, podría quedarse un tiempo más en París si los directivos cumplen con una condición inesperada y que tiene a un argentino como protagonista. La familia del jugador se reunió en las últimas horas con los propietarios del club a quienes les manifestaron el pensamiento del futbolista como también lo que pretende para seguir, más allá de lo económico.

La terminante exigencia que Fayza Lamari, madre del jugador, al Emir de Qatar es que le asegure un proyecto para ganar la Champions y éste pasaría por la llegada de un nuevo entrenador y un nuevo director deportivo. Ante esto, y si los dueños aceptan el pedido, el futuro de Mauricio Pochettino estaría sentenciado. Misma suerte correría Leonardo.

Para ocupar el puesto del brasileño, el diario Le Parisien nombra a Luis Campos, que mantiene una relación estrecha con Mbappé y que podría llegar a París solo para convencerlo de seguir, aunque la posibilidad sigue siendo remota, pues Leonardo es un hombre de confianza del PSG y Al Khelaïfi no está muy por la labor de aceptar ese cambio.

El PSG, entretanto, ya le ha hecho saber hasta donde está dispuesto a llegar para mantener a la joya de la corona del proyecto a partir de la próxima temporada. La oferta de los parisinos asciende a 50 millones de euros netos por temporada y una prima por firmar la renovación que ascendería a 100 millones netos, es decir, que podría irse a 200 millones brutos.

Sin embargo, la última palabra la tiene el jugador, que todavía no ha comunicado nada a la dirección deportiva del PSG sobre si renovará o no. De hecho, luego de la consagración, fue nuevamente consultado al respecto y respondió con un rotundo "no" a la pregunta realizada por un cronista español que le dijo "la afición del Madrid te espera".