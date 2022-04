La charla entre Toto Wolff y Lewis Hamilton que estremece a la Fórmula 1

Lewis Hamilton disputó este domingo en Imola una de las peores carreras en la Fórmula 1. El británico no pudo hacer mucho en pista ya que el Mercedes estuvo muy lejos de ser competitivo, una verdadera sorpresa teniendo en cuenta que su compañero de equipo, George Russell, finalizó cuarto aunque sin poder batallar con Red Bull y Ferrari. Cruzó la meta en la 14ta colocación y apenas cayó la bandera a cuadros la televisión se quedó con su imagen y un audio que realmente estremece.

No es habitual que Toto Wolff se comunique con sus pilotos, por lo general son los ingenieros de pista, pero esta vez se hizo cargo de lo ocurrido y le dijo: "Perdona Lewis. Perdona por haber tenido que conducir un coche tan inmanejable. No te mereces esto". Segundos después llegó la respuesta de Lewis: "Si, no te preocupes, Toto. Tenemos que seguir trabajando".

Pero Wolff no se quedó callado y le dio fuerzas con una contundente frase, con tono a promesa para el siete veces campeón: "Nos levantaremos de esto otra vez". Antes de comenzar la competencia, Hamilton había alertado al equipo con una falta de potencia en el motor y, quizás, ese puede haber sido una de las causas del flojo rendimiento.

Ayer, luego del Sprint, Lewis había aceptado la realidad pero se había mostrado ilusionado: "Me siento bien, he aceptado la realidad a la que nos enfrentamos y ahora dedico mis esfuerzos a seguir trabajando para progresar. No estamos luchando por el Campeonato, no tenemos ninguna mejora prevista, hay que luchar con lo que tenemos".