En medio de la crisis de San Lorenzo, Centurión sumó otra inconducta y su situación es insostenible

Ricardo Centurión parece tener los días contados en San Lorenzo. El futbolista, que había sido alertado sobre alguna nueva inconducta, faltó sin previo aviso al entrenamiento de este domingo. Esta situación causó mucha molestia en club y su actitud podría tener consecuencias terminantes en una institución que atraviesa una enorme crisis.

Antes del partido con Patronato, Fernando Berón tuvo una charla con Centu y le manifestó su punto de vista. El jugador le reveló que se está separando de su mujer y que eso no lo mantiene enfocado, por lo que el entrenador interino le dio una última oportunidad, lo llevó al banco de suplentes e ingresó en el complemento.

No es la primera vez que el ex Racing y Boca no se presenta a entrenar. Durante el ciclo de Pedro Troglio también tuvo algunas ausencias pero todo cambió y esta vez seguramente tendrá alguna sanción. Centurión tiene contrato hasta diciembre de este año (está a préstamo de Vélez) y hace horas tuvo que salir a desmentir el reclamo de una presunta deuda.

Son casi tres meses de Centurión en San Lorenzo, donde marcó dos goles en 11 partidos y estuvo ausente en algunas prácticas. El plantel de San Lorenzo realizó tareas de recuperación y fútbol en espacios reducidos. La próxima práctica será mañana, a las 9.30 y el entrenador comenzará a definir los que viajarán a Rosario para jugar con Newell's.