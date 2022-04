Video: el especial festejo de gol de Salvio en Boca tras la denuncia de su exmujer

En el marco de varios días caóticos en Boca, el conflicto entre Eduardo Salvio y Magalí Aravena, su ex mujer, fue una de las polémicas más importantes de la agenda. En la madrugada del jueves 14 de abril, el 10 del Xeneize fue denunciado judicialmente por su exesposa por haberla atropellado con su auto en una calle del corazón de Puerto Madero.

El conflicto se produjo cuando Sol “Sheckler” Rinaldi, la nueva pareja del futbolista, subió una historia a Instagram con el jugador de Boca en su departamento. Esto provocó la furia de Aravena, quien automáticamente llamó al delantero y lo amenazó. Luego, el Toto quiso escapar de la situación a bordo de su auto y allí fue cuando se produjo el accidente. Luego de esta situación, Salvio volvió a jugar en el Xeneize contra Central Córdoba de Santiago del Estero y, luego de convertir, tuvo una reacción especial.

Al comienzo del encuentro, Boca arrancó con todo y tuvo dos jugadas claras en apenas dos minutos. Ambas chances estuvieron en los pies de Salvio, que tras un centro de Óscar Romero conectó de pierna derecha y puso al frente al Xeneize. Tras concretar su primer tanto en cuatro meses, el número 10 rompió en llanto, una emoción posiblemente vinculada con todo lo que vivió en los últimos días.

Salvio, quien no fue convocado para el partido ante Lanús debido a la cercanía con el incidente, había ido al banco de suplentes ante Godoy Cruz en la Bombonera, aunque no vio minutos.

En los últimos días, Salvio rompió el silencio sobre su situación personal mediante un chat que mostró Luli Fernández en Socios del Espectáculo: “Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, aseguró el futbolista de Boca.