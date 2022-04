Hamilton, su tensa discusión con Toto Wolff y una fuerte frase que estremece a la Fórmula 1

El viernes de Mercedes fue realmente decepcionante. Lewis Hamilton y George Russell no lograron ingresar en el último corte clasificatorio en Imola, una situación que acrecienta la crisis del equipo que marcó una era dentro de la Fórmula 1. El siete veces campeón hoy parece uno más y luego de finalizar la sesión mantuvo un cruce con Toto Wolff que fue captado por las cámaras.

En las imágenes se ve cómo Hamilton encara al director del equipo, quien le responde visiblemente molesto y sabiendo que lo están filmando. La charla entre ambos dura pocos segundos pero se nota el nerviosismo por no encontrar el rendimiento ideal en sus dos monoplazas. "Son cosas internas que no compartiré", expresó el británico al ser consultado al respecto.

Sobre lo sucedido en la clasificación, realizó un contundente reclamo: "No ha sido una gran sesión. Es decepcionante. Llegamos aquí con optimismo y todo el mundo está trabajando muy duro en la fábrica, pero las cosas no salen bien. Creo que tuvimos un rendimiento inferior como equipo. Hay cosas que deberíamos haber hecho que hoy no ha sido así".

"Seguiremos trabajando tan duro como podamos para remontar en la sprint. Va a ser una carrera difícil, pero espero que mañana mejore el clima y tal vez podamos avanzar en nuestro camino", cerró sin vueltas. Hamilton está en el quinto lugar del campeonato con 28 puntos y consiguió subir al podio en la primera competencia de la temporada.

Toto Wolff, en tanto, asegura que deben de comprender el coche y saber qué es lo que pasa para mejorar. "Hay muchos aspectos que sabemos que podemos mejorar, pero también hay otros detalles del coche que aún no comprendemos. Necesitamos comprender el coche. El W13 es el mismo que ha ganado trece títulos, por más que alguno piense que nos ha debilitado”.