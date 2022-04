Battaglia reveló qué habló en la reunión con el Consejo de Fútbol de Boca: "Fue para hacer una..."

Luego de un jueves repleto de incertidumbre y reuniones, se confirmó que Boca Juniors tendrá, al menos por dos partidos más, a Sebastián Battaglia como director técnico. En la previa del viaje del Xeneize a Santiago del Estero, donde enfrentará a Central Córdoba este sábado desde las 20.30, el director técnico habló con la prensa.

Consultado sobre cómo definiría la reunión que tuvo con el Consejo de Fútbol en la tarde del miércoles, tras el paupérrimo nivel mostrado ante Godoy Cruz en la Bombonera, el técnico respondió: "Bien, para hacer una autocrítica de lo que venimos haciendo, siempre es necesario. Nosotros sabemos la situación que estamos viviendo en cuanto a algunas circunstancias de los partidos. Para tratar de mejorar".

"Más allá de eso, tuvimos momentos donde lo hicimos muy bien, con Estudiantes y River fueron partidos importantes que nosotros pudimos sacar adelante. En algunos partidos tuvimos buenos arranques donde nos pusimos en ventaja y nos costó mantener ese resultado positivo. Son cosas para mejorar. Hay que hacer una autocrítica, confiar en el plantel que tenemos y en seguir trabajando", añadió el DT.

Luego le preguntaron si en la reunión, de la que participaron Jorge Bermúdez y el Chelo Delgado pero no Riquelme, se habló de su continuidad al frente del plantel: "No, yo no hablé nada de eso. En ningún momento tocamos ese tema. Creo mucho en los procesos, en trabajar, en seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha. Hemos tenido muchos inconvenientes con lesiones y jugadores suspendidos para la Copa y tratamos de acomodarnos de la mejor manera".

