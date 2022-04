Andrés D'Alessandro confesó de qué equipo es hincha y sorprendió a todos: "Me hubiera gustado jugar ahí"

"Hoy puedo hablar con libertad. Porque viste que en el fútbol si decís 'soy hincha de tal' se te viene todo el mundo abajo. Por eso va a ser la primera vez que lo diga", dijo Andrés D'Alessandro antes de confesar lo que era un secreto a voces en el mundo del fútbol. "Si fuese por mi tío, por mi abuelo y por mi viejo, les hubiese gustado mucho que juegue en Racing, porque de chiquito iba a la cancha de Racing, mi viejo me llevaba a ver a Rubén Paz. Me decía mirá cómo juega ese zurdo, dónde se pone en la cancha, cómo se mueve, cómo juega", contó el exjugador de River y San Lorenzo, que días atrás se retiró del fútbol profesional en el Inter de Brasil.





"Lo cuento ahora porque si no antes me iban a criticar todos. Tuve charlas con Diego Milito, al que conozco de cuando jugamos en Zaragoza, pero no se me dio. Cuando estaba en la cancha le quería ganar siempre, al punto que en 2001 cuando nos empataron con gol de Bedoya, les saqué un gol en la línea", rememoró D'Alessandro sobre aquel Apertura 2001 que terminó con 35 años de sequía en el ámbito local para Racing Club.



A su vez, D'Alessandro comentó que a medida que creció fue perdiendo la "pasión como hincha", porque también River Plate pasó a ocupar un espacio importante en su vida.

"En el fútbol tenés que saber jugar pero también tenés que estar fuerte mentalmente. La presión es fuera de lo normal. Si errás un pase sos un burro, pasa con los entrenadores lo mismo: sos bueno o malo. Hay una vida afuera de esto y pido que les tengan paciencia a sus jugadores", apuntó.



"Somos seres humanos, nos vamos a seguir equivocando. Lo importante es estar convencido. No me puedo quejar de nada porque hice una carrera impresionante y lo que le di a mi familia, que era lo más importante", afirmó.



Nacido el 15 de abril de 1981, con 41 años de edad, D'Alessandro debutó en Primera División en 2000 con la camiseta de River, al que llegó a los 12 años desde Argentinos Juniors.



Luego jugó en Wolfsburgo (Alemania), Portsmouth (Inglaterra), Zaragoza (España), San Lorenzo de Almagro, Nacional (Uruguay) y el Inter de Porto Alegre, en el que transitó su tercera etapa.



Con la camiseta del seleccionado argentino fue campeón en el Mundial Sub 20 que se jugó en el país en 2001 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004.



"Lo primero que se me vino a la cabeza cuando terminé mi carrera fue todo lo que hice y si logré devolverles a mi papá y a mi mamá todo el esfuerzo que hicieron por mí. No pensaba llegar a los 41 años como futbolista activo", reconoció.



"Una de las mejores cosas que me pasó fue jugar en el baby porque no había presión. Nos quedábamos comiendo en el club. Me acuerdo mucho de las ganas de mis viejos, dieron todo para que pueda tener la chance de probar", detalló en ESPN.



Por otra parte, D'Alessandro destacó como "maestro" en su carrera a Marcelo Bielsa porque fue uno de los que más le enseñó en su paso por el seleccionado argentino.



"Me dieron mucho Ramón Díaz y Manuel Pellegrini. Y aprendí de Marcelo (Gallardo) aunque lo tuve poco tiempo vi su conducción y manejo de grupo con el plantel, con su staff y con los empleados del club. Eso lo hace diferente", destacó.



Finamente, D'Alessandro, que nunca jugó un Mundial con la Selección mayor y sí lo hizo con las menores, recordó: "Yo no iba a ir al de Selección sub-20 pero entré por la lesión de un compañero y por eso no me sorprendió cuando José (Pekerman) me dejó afuera de Alemania 2006. Me sentí cerca pero nunca pedí que me digan qué me llevó a no estar".



"Sentí que en el 2010 cuando Diego (Maradona) no me llevó, ahí estaba para ir porque en esa temporada me destaqué en un alto nivel", cerró.



D'Alessandro dejó el domingo pasado el fútbol apenas dos días después de cumplir 41 años, con un golazo de zurda que encaminó la victoria de su equipo como local sobre Fortaleza de su compatriota, el técnico Juan Pablo Vojvoda, por 2 a 1.