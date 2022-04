El sincero análisis de la dupla técnica de Godoy Cruz tras el empate en la Bombonera: "Se siente..."

Godoy Cruz cosechó un importante punto ante uno de los rivales más importantes del país y en condición de visitante. Si bien por el trámite del encuentro queda sabor a poco, en la previa un empate ante Boca Juniors en la Bombonera era bien visto en el Tomba. Luego del encuentro la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez encaró los micrófonos en conferencia de prensa.

"Hicimos un partido muy bueno, tuvimos un montón de situaciones muy claras. Los chicos hicieron un partido muy bueno. Tenemos que ser un equipo confiable y ambicioso. Me voy contento con el partido con el partido y con mucha bronca por lo cerquita que estuvimos ante un club con tanta jerarquía", manifestó Orsi sobre el trámite del encuentro.

Por su parte, Gómez expresó: "Boca es un club gigante, con mucha jerarquía y te puede complicar, pero me tengo que preocupar por nosotros. Tenemos que ir mejorando partido a partido. Me gustó la valentía de los jugadores de querer venir a ganar, no vinimos a ver que pasa"

Para sentenciar Orsi se refirió a la gran actuación de Javier García, la figura del dueño de casa: "Se siente orgullo, estamos en una situación complicada y es muy difícil plantarse como hoy se plantó Godoy Cruz en un estadio de esta magnitud. Sentimos mucho orgullo, tuvimos pocos días de trabajo