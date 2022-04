Video: el insólito penal que le dieron a Racing y provocó la furia de Sava

En el partido entre Patronato y Racing se dio una jugada que seguramente será motivo de análisis cuando termine la historia en Paraná. El encuentro estaba igualado y, luego de un centro al área, Tello cobró penal por una supuesta falta de Oliver Benítez contra Lucas Orbán, que luego cambió por gol Matías Rojas.

Gustavo López, comentarista de la transmisión, en primera instancia habló de un "insólito" penal, ya que la pelota se perdía por el lateral. Pero luego, mirando las repeticiones, no quedaron dudas de que no había infracción del jugador de Patronato: ambos se estaban tomando y cuando Orbán quiere ir a buscar la pelota se desploma sabiendo que no podía llegar.

Ariel Penel, encargado del VAR, no llamó a Tello para revisar la jugada, por lo que avaló la sanción del árbitro de campo. "Que lo abrace no significa que lo sujete", destacó el relator, Jorge Barril.

Esto poco le importó a Rojas, quien cumplió con el trámite y puso arriba al equipo de Fernando Gago, que no mostró una buena versión hasta el momento. Esta situación generó mucho enojo en el entrenador de Patronato (Facundo Sava) que, en el complemento, terminó siendo expulsado.