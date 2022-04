Qué decisión habría tomado Messi con la probable ida de Di María y Paredes del PSG

Aunque los silbidos y abucheos cesaron en las últimas semanas, el clima en el Paris Saint-Germain no es bueno. La eliminación ante el Real Madrid fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de una hinchada a la que se le prometió salir campeón de la Champions League hace mucho tiempo y, en todos estos años, no vio más que fracasos tras fracasos, con la excepción de la final disputada en la edición 2019/20. Dentro de la sensación de rechazo generalizado también cayó Lionel Messi, que no vivía una situación así desde viejas épocas en la Selección argentina. Con respecto a la Albiceleste, se conoció que todos los argentinos del equipo salvo el 30 abandonarán el club parisino cuando termine la temporada.

El artículo de L'Equipe en el que confirma que Paredes, Di María e Icardi no seguirán en el PSG.

La temporada 2021/22 del PSG prometía mucho más que solo el título de Ligue 1, que será una especie de premio consuelo a un año recordado por la debacle en el Santiago Bernabéu y la insólita derrota de un plantel plagado de estrellas ante el Niza por la Copa de Francia. Por eso, el jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi hará borrón y cuenta nueva en varios casilleros del club: según informó L’Equipe, Leonardo no le renovará el contrato a Ángel Di María, quien podrá marcharse libre en junio. Por otra parte, ni Leandro Paredes ni Mauro Icardi están en los planes del manager brasileño. De esta manera, Messi se quedaría sin sus compañeros argentinos en el vestuario parisino, lo que invita a hacerse la pregunta: ¿qué hará con su futuro?

A pesar de que informó que “la etapa argentina del PSG llegó a su fin”, L’Equipe no incluyó a Messi dentro de los futbolistas argentinos que abandonarán el club. Luego de muchos rumores sobre su parecer acerca de los abucheos recibidos por la hinchada y la posibilidad latente de volver a un Barcelona renovado o marcharse a disfrutar de las playas y la tranquilidad del Inter de Miami, el rosarino estaría más cerca de respetar su vínculo y seguir en el conjunto parisino por un año más que de forzar una salida, para la cual no le quedaría otra que sentarse a negociar con el jeque, ya que en Francia no existen las cláusulas de rescisión.

El ambiente hostil que se vivió en el Parque de los Príncipes luego de la eliminación por Champions League se calmó con el correr de los partidos. Este factor fue clave para que Messi priorice cierta estabilidad en la previa del Mundial de Qatar 2022 en lugar de pasar por otra situación de disputa con dirigentes, esta vez del PSG, para forzar su traspaso a otro equipo.

Mientras la marcha a su décimo título de Ligue 1 no se detiene, el PSG está en momentos de tomar decisiones importantes en su búsqueda de llegar a la cima europea en la próxima temporada. La continuidad de Mauricio Pochettino y la estadía de Kylian Mbappé son una incógnita pero, al parecer, París podrá seguir deleitándose con el fútbol de Messi al menos por un año más.