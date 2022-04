El loable motivo por el que Sigali no recordaba nada en la entrevista con la TV tras la victoria de Racing

Leonardo Sigali sorprendió a todos luego de la victoria de Racing ante Sarmiento. El defensor de la Academia realizó una entrevista con la televisión oficial y su reacción ante cada pregunta del periodista llamó mucho la atención, volviéndose tendencia en las redes sociales minutos después de lo sucedido.

En las tres consultas que el cronista le realizó, el ex Godoy Cruz respondió: "Disculpá, pero no me acuerdo". "Sorprendente" fue el comentario que lanzó en entrevistador cuando Sigali se fue de cámara y, según pudo saber MDZ Online, se trata de una campaña sobre el Alzheimer que este domingo será explicado por los protagonistas.

Al conocerse la razón, aquellos que se mofaron del momento o expresaron que era algo contra el periodismo, resaltaron el gesto del "Osito" que justamente buscó tener la repercusión que consiguió ya sea en las redes sociales como también en los diferentes portales deportivos.