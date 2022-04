Tenso cruce e insultos entre Pagani y Distasio: “¿Qué camiseta, pel...?"

River venció a Banfield en condición de visitante por 2-1. Uno de los goles llegó por un penal cobrado, polémicamente, a instancias del VAR. Esta situación marcó, y va a marcar, la agenda de los programas deportivos a lo largo de la semana. Atento a lo ocurrido en el Florencio Sola y en la Bombonera, donde a Boca no le sancionaron la pena máxima, en Pasión por el fútbol se abrió el debate y Horacio Pagani se cruzó, en vivo, con Nicolás Distasio.

“¿Qué te dije del VAR el otro día? Hay que sacar esta porquería. Ahora la cuestión es doble sospecha: de los árbitros y de los que están en el VAR”, comenzó Pagani en diálogo con Sebastián Vignolo, habitual conductor del programa que se encontraba en el Florencio Sola luego de relatar el partido.

“Se sospecha de la capacidad", interrumpió Distasio. A su vez, añadió: "Totalmente. Hoy Boca debió terminar con nueve hombres. Y el VAR dijo que no. Sospechoso”.

Sorprendido y entre risas, el periodista de 78 años exclamó: “¡Extraordinaria exposición neutral de un periodista! El penal de River fue penal y Boca tenía que terminar con nueve hombres. Enzo Pérez también tenía que haber sido expulsado. Pero no lo dicen. Dejemos hablar primero a la neutralidad, habla el periodismo”.

Lejos de apaciguar las aguas, el reconocido hincha del Millonario subió la apuesta. "Campuzano y Rojo debieron irse expulsados. Rojo tendría que haberse ido afuera". Y añadió: "El que le pega a Paradela, era roja también, pero no lo dicen. Hablan solamente de una jugada puntual, por favor. Se le nota la camiseta a Horacio”.

Luego de esta última frase las risas se terminaron. Pagani, casi saltando de su asiento demostró todo su enojo contra la acusación de su colega: “¿Qué camiseta pelotudo? ¿Qué camiseta? ¿Vos decís que sos de River o no? Yo no soy de Boca carajo. Pero escuchame pelotudo. Sacame a este logi. ¿Vos periodista? De qué periodista".

"Si, soy de River. Soy un periodista imparcial. No me descalifiques como periodista. ¿Vos sos periodista? Das vergüenza todos los domingos . La gente no te cree porque sos un anti River total", sentenció Distasio antes de que Federico Bulos, conductor ante la ausencia del Pollo, decidiera interceder en la pelea cambiando de tema.