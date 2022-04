Revelan tremendo chat entre Salvio y su exmujer: "Quisiste matar a la madre de tus hijos"

Tras el incidente que protagonizaron el jueves y que terminó con una denuncia por lesiones en contexto de violencia de género, filtraron un chat entre el jugador de Boca Eduardo Salvio y su exesposa, Magalí Aravena. La conversación se habría dado horas después de protagonizar un incidente en la vía pública en Puerto Madero, en donde ella denunció que él la atropelló al pisarle uno de sus pies con la camioneta. Producto del impacto, sufrió un traumatismo por flexión en miembro inferior derecho.

Según la declaración de la Aravena, que estuvo en pareja durante 13 años con el jugador, y fruto de su relación tuvieron dos hijos, ella consideró que Salvio estaba dentro del vehículo con su nueva novia, Sol Rinaldi.

“Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás. Jamás tuve un palo para pegarle a nadie. Me encantaría que aparezcan todos los videos. Estuve 13 años con él. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos”, dijo la ex esposa del deportista y no volvió a referirse sobre el asunto.

Así las cosas, a las cuatro de la mañana, apenas unas pocas horas de haber protagonizado el incidente, Magalí le envió un mensaje a Salvio, conversación a la que tuvo acceso Carlos Monti, quien la leyó este lunes en Nosotros a la mañana (eltrece).

“Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, le dijo Aravena al futbolista, quien de inmediato aclaró: “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”.

El chat entre Salvio y Magalí Aravena tras el incidente por el que su exmujer lo denunció por lesiones en contexto de violencia de género.

“Y vos avanzaste, por eso me subí al capot. Salté porque me pasabas por arriba”, siguió Aravena. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía”, agregó. Y cambió el tono de la conversación al agregar mayúsculas en su mensaje: “UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo ABSOLUTAMENTE TODO”.

Ese mismo jueves por la tarde, Eduardo Salvio se presentó en la Justicia por la causa que enfrenta bajo la carátula de “lesiones en contexto de violencia de género”. Declaró durante dos horas, ofreció testigos y pidió diferentes medidas de pruebas.