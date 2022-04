Stéfanos Tsitsipás se coronó campeón por segundo año consecutivo en Montecarlo

Stéfanos Tsitsipás, actual número 3 del ranking mundial de la ATP, venció al español Alejandro Davidovich en la final del Masters 1000 de Montecarlo (Mónaco) por 6-3 y 7-6 (3) en una hora y 37 minutos de juego, alzando el trofeo por segundo año consecutivo y llegando al octavo título ATP de su carrera.

Foto: EFE

Durante el segundo set el español consiguió hasta en dos ocasiones neutralizar la ventaja del griego, que llegó a adelantarse 2-0. Igualó la contienda con un 'break' que le puso 2-2, y posteriormente volvió a quebrar al tenista heleno después de que este materializase una nueva rotura. El duelo tuvo que decidirse finalmente en el 'tie-break', donde Tsitsipas tiró de experiencia para poner fin a la lucha.

"A veces he dudado pero estoy orgulloso de como me he mantenido en el partido y de hacer todo lo posible para ganar. Davidovich es un gran jugador y seguro que obtiene los mismos resultados que aquí en los próximos torneos. Ha batallado todo lo posible. Pero he podido minimizar sus recursos y lograr el triunfo", manifestó el flamante campeón.

"Ha jugado mejor que yo. Espero tener pronto posibilidad de venganza y encontrarme con él en otras muchas batallas. He disfrutado mucho estos días y espero volver. Gracias a todos por el apoyo que me han dado. Ha sido un sueño que espero que se repita muchas veces. Estas finales antes las veía por televisión y ahora la he disputado", sentenció Davidovich, quien conseguirá este lunes el mejor ranking de su historia, subiendo del actual número 46 al 27.