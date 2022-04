El polémico grito de Pablo Pérez al técnico de Newell’s cuando lo reemplazó: “¡No me…!”

“¡No me saques más!”, “¡¡No me saques más!!”, gritó por duplicado pero in crescendo Pablo Pérez cuando el DT de Newell’s, Javier Sanguinetti, decidió su reemplazo a los 14 minutos del segundo tiempo del partido ante Patronato que el equipo rosarino ganó 1 a 0 para alcanzar a River en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Ante el primer grito, el entrenador se dio vuelta para ver qué pasaba con el mediocampista que hacía un segundo le había dado la mano al salir del campo de juego, pero a continuación bajó la cabeza y exclamó lo dicho. Pérez continuó en la sintonía de su bronca e insistió con el reclamo, aunque esta vez en un tono aún más elevado.

"NO ME SAQUES MÁS" Sanguinetti decidió reemplazar a Pablo Pérez, al mediocampista no le gustó nada y se lo hizo saber al DT en Rosario. pic.twitter.com/plIB6xZjey — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2022

Al parecer, todo quedó ahí y se entendió en el contexto del entendible desacuerdo de un futbolista que no quiere salir. Claro que en la semana habrá una charla del DT con el exjugador de Boca para recordar los límites en el organigrama.

Newell’s venció 1-0 a Patronato en un emotivo encuentro jugado en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la décima fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional y volvió al grupo de clasificación. El gol fue convertido por el ingresado Ramiro Sordo, a los 33 minutos del complemento.