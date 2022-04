La profunda reflexión de Ruggeri tras el caso Salvio: "El futbolista se..."

El incidente de Eduardo Toto Salvio con su exesposa, enmarcado por la Justicia en un caso de violencia de género, dio lugar a interminables capítulos de una misma historia que en este caso, por ser el protagonista un jugador de Boca, ocupa cientos de minutos en los medios de comunicación, pero que es una problemática que atraviesa dolorosamente a la sociedad en general.

Quien se refirió a esta problemática desde un lugar analítico y de la propia experiencia fue Oscar Ruggeri, al referirse a cómo impactan en los futbolistas las circunstancias de la vida, cómo los marea el dinero y la fama, sobre todo a los más jóvenes, y a la importancia de la construcción del ser humano desde el valor de la familia y la educación.

“Para mí, si sos Battaglia, a Salvio lo tenés que escuchar y el jugador mismo te va a decir cómo está y te vas a dar cuenta. Y es posible que si lo dejan al costado como diciendo ‘bueno, mirá, tomate dos o tres días, resolvé esta situación y después volves’, y esperando que todo esté bien, no creo que haya otro camino para el DT. Si el jugador viene y te dice que quiere jugar, eso ya es otra cosa”, opinó el ex campeón del Mundo en México 86.

El ex central de River reflexionó: “¿Si la plata los marea? Sí. Es muy complicado. Por más que digan ‘ustedes los jugadores tienen la guita, ustedes ganan guita’, es complicadísimo. Somos pibes de 18, 19 ó 20 años que llegamos a Primera en clubes grandes y empezás a agarrar guita grande y fama, principalmente fama. No te cobran, vas a comer y no te cobran. Fama y plata es un combo tremendo si no venís de una buena familia”.