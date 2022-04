La nueva novia de Toto Salvio reveló por qué publicó la foto de la discordia: "La subí porque…"

El escándalo protagonizado por Eduardo Salvio con su exmujer parece tener varios capítulos por delante. Luego de un jueves cargado por frases, acusaciones cruzadas y declaraciones de ambos, la nueva novia del futbolista de Boca reveló por qué compartió la famosa foto del Toto cocinando en las redes sociales y aclaró que no pretende complicarle la vida a nadie.

"Yo no tengo ninguna historia con la mujer, no pretendo complicarle la vida a nadie. Yo subí la foto porque él me dejó y estaba convencida de que era la novia", le contó Sol Rinaldi a Yanina Latorre en LAM, quien expresó que la joven está atravesando un duro momento y hasta duda de seguir saliendo con el jugador.

Luego, en un audio enviado a la esposa de Gambetita, expresó: "Están diciendo cosas de mí, de EEUU, de la empresa. La verdad, están hablando cosas de mí que ni idea. Tipo, estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer y punto. Qué se yo, no entiendo por qué me están haciendo quedar como la villana".

Rinaldi, de 27 años, compartió durante la noche del miércoles una imagen de Salvio cocinando y ese habría sido el detonante para que Magalí Aravena vaya hasta la casa del futbolista a pedir alguna explicación. Al llegar lo encontró dentro de su auto, con una mujer, tras lo cual discutieron, se colocó delante del vehículo y el futbolista la impactó en su pierna derecha, lo que le provocó una caída. Fue atendida y se constató que sufrió un "traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho", señalaron las fuentes.

Voceros judiciales anticiparon que la causa pasará a la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 10, especializada en Violencia de Género, y que Aravena deberá presentarse ante la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos. Boca manifestó en un comunicado que se pone a disposición de la denunciante, de la Justicia y del propio jugador para llegar al "pronto esclarecimiento" del hecho y donde remarcó que "ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad".