Fórmula 1: el urgente y terminante pedido de Lewis Hamilton a Mercedes

Mercedes está lejos en rendimiento de Red Bull y Ferrari, a pesar de todos sus problemas las diferencias con Charles Leclerc son salvables. Y Lewis Hamilton ha sido muy claro con respecto a las mejoras: "Prefiero ser optimista, quedan 20 carreras y si eres realista, viendo cómo este deporte funciona y todos se desarrollan, los equipos avanzan a un ritmo similar. ¿Sucederá con estos coches también? Quién sabe, pero espero que lleguemos pronto a la pelea".

"Habrá muchas llamadas y mucho trabajo. Hacen falta mejoras, necesitamos que todos lo hagan, no nos dejaremos nada atrás y hay que asegurarse de que nuestra hambre sigue ahí", dice el siete veces campeón del mundo. Afirma que necesitan esas mejoras "ya" y no "dentro de tres carreras". Él se centrará mientras en el simulador para seguir conociendo un coche que se comporta rebelde en muchos momentos de las carreras: "Hay un gremlin en el coche, o varios, y todavía no lo hemos encontrado".

"Resolver el 'bouncing' no encontrará un segundo de milagro, hay que ir a por muchas ganancias pequeñas y aun así soy optimista, creo que terminaremos llegando", detalla Hamilton. A pesar de todo suma 28 puntos, a 9 de George Russell, segundo en la tabla. Leclerc está lejos, sí, pero si un equipo puede ser capaz de mejorar para remontar ese es Mercedes.

El principal problema (o, al menos, el más fácil de notar) de la mayoría de los equipos en esta nueva era de la Fórmula 1 es el porpoising, ese rebote que se produce por el efecto suelo en las rectas largas. Hasta ahora, sólo Red Bull pudo dar en la tecla, ya que ni los de Maranello, que son el mejor equipo en este inicio, pudieron resolverlo en su totalidad como se pudo ver en los autos de Leclerc y, principalmente, en el de Sainz.

Luego de arrasar en la Fórmula 1 desde el inicio de la era híbrida en 2014, el equipo alemán atraviesa su peor arranque en ocho años, en el que pudo plasmar dos podios de seis posibles y ambos fueron con terceras posiciones. La brecha que le sacó Ferrari en el inicio de la temporada generó el alerta en la escudería, que recurre a todo tipo de elementos para poder tener un diagnóstico más claro de las fallas que complican a su nuevo auto,aunque hasta el momento han solucionado poco.