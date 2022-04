Video emocionante: la conmovedora reacción de la familia de Leandro Brey al saber que debutaría en Boca

Meses atrás Leandro Brey no imaginó que terminó viviendo anoche. El joven arquero, de 19 años, debió ingresar por la lesión de Agustín Rossi y debutó con la camiseta de Boca en la Copa Libertadores. El ex Los Andes no desentonó ni sufrió contratiempos en la victoria ante Always Ready.

Sin dudas será una noche que marcará su carrera como futbolista, como también la de su familia que estuvo en el estadio y fueron grabados cuando se confirmó, a la vuelta del entretiempo, que el arquero iba a debutar. En segundos pasaron de la sorpresa a la emoción. Su padre se sentó y no pudo controlar las lágrimas al saber que su hijo estaba cumpliendo un sueño.

Los Andes tampoco quiso estar ausente y lo felicitó con un cálido mensaje: "De Villa Albertina a la Libertadores. ¡Felicitaciones y éxitos, @leanb02!". Brey nació el 21 de septiembre de 2002 y está catalogado como un futuro arquero de Selección. Ya fue convocado a algunos entrenamientos de las juveniles y en el 2017 había sido rechazado por Boca. Anoche, tuvo su revancha.