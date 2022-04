El palito de Rial a Gustavo López por una polémica con Boca: "¿Qué van a hacer los periodistas que...?"

Es miércoles y se sigue hablando de la polémica del sábado en Vélez - Boca. Así de tranquilo arrancó el fútbol con VAR en la Argentina. Un penal a Villa por infracción de Giannetti no advertido, seguido por una mano de vóley de Varela insólitamente no observada por Mauro Vigliano con las cámaras de la transmisión oficial, generó un sinfín de especulaciones, conjeturas y hasta conspiraciones que llegaron hasta los periodistas Gustavo López y Jorge Rial. Pero vamos por partes.

El pisotón del defensor de Vélez al tobillo del delantero colombiano de Boca llamativamente no fue considerado infracción, más allá de que se especuló con que el VAR no llegó a frenar la reanudación del juego (un lateral para Vélez 34 segundos después del penal no cobrado) para poder seguir viendo la repetición. Y de la mano del mediocampista xeneize se dijo de todo: que hubo un foul previo en el área, que hubo offside previo de Perrone y que la pelota había salido en el córner fueron las tres excusas, en ese orden, que se dieron para tapar el sol con las manos. O la luna, para estar más acordes con la noche de Liniers. Todo, durante un estruendoso silencio de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje en la AFA, y de Patricio Loustau, quien no responde las consultas de los periodistas para saber qué pasó en esa jugada.

Tras el papelón arbitral, el domingo por la noche en F10, programa de ESPN conducido por Gustavo López, mostraron que la pelota supuestamente había salido en el córner ejecutado por Luca Orellano, levantando un muro virtual a la altura de la línea de meta. Incluso el conductor hizo hincapié en que "esto es tecnología", no dando lugar a las dudas. "Ponemos la pared como si fuese un alambrado y está afuera la pelota", sentenció. Sus compañeros Juan Simón (ex Boca) y Leonardo Astrada (ex River) mantenían la duda al ver las imágenes. Un detalle: el muro virtual dejaba a los palos del arco afuera de la cancha, cuando en realidad son parte de la misma, ya que están sobre la línea de meta. Y Loustau cobró saque de arco porque la pelota le rebotó a Perrone antes de salir.

El martes al mediodía, el periodista Hugo Balassone reveló en su programa de TyC Sports el motivo por el que el VAR no vio la mano del mediocampista xeneize: "La verdadera historia oculta, por la que no han hablado los árbitros e hicieron silencio el lunes, es que les faltó una cámara y que se comieron la mano de Varela. Y cuando detectaron esa mano de vóley había pasado un siglo y ya no podían volver atrás. Esa es la verdadera historia que no van a contar ellos, que no van a asumir. Parte del relato es contar, como excusa, que la pelota se había ido".

Ya en miércoles, en las redes apareció una prueba contundente que desestima la coartada del córner. Un video filmado por un plateísta de Vélez desde el córner mismo comprueba que la comba del centro de Orellano jamás llega a salir del campo de juego.

Ni lerdo ni perezoso, Guido Glait, periodista partidario de River, compartió el video en Twitter. Y Jorge Rial, también hincha millonario, citó el tuit con un picante mensaje: "¿Y qué van a hacer los periodistas que dibujaron una pared para justificar este error? Nunca se fue esa pelota". El destinatario tácito era Gustavo López, excompañero de radio y canal de Rial, cuando ambos coincidieron en La Red y América TV.

Del "no fue córner" de 2014 al "no se fue en el córner" de 2022. Debates futboleros ambos con una diferencia: en aquel del Ramirazo en la Bombonera no hubo VAR y en este del Varelazo en Liniers otro sí. Aunque pareció que tampoco.