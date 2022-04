El bombazo que prepara el PSG si Mbappé se va al Real Madrid

Kylian Mbappé aún no define su futuro y las expectativas no paran de crecer, tanto en Francia como en España. El delantero francés tiene contrato vigente con el París Saint Germain hasta el 30 de junio del corriente año y, hasta el momento, no hay indicios de que vaya a renovar. Atentos a esta situación el Real Madrid ha intentado seducirlo incansablemente desde el primer día del 2022, momento en el que el jugador se encontró habilitado para negociar como agente libre con cualquier club que intentara contar con sus servicios.

Con la temporada a punto de finalizar y la incógnita aún latente, el elenco parisino ya piensa, aunque le duela, en un posible reemplazante para el campeón del Mundial de Rusia 2018. El principal apuntado para para cubrir el puesto, siempre y cuando Mbappé decida armar las valijas, es Romelu Lukaku, actualmente en Chelsea.

El belga, que en varias ocasiones manifestó su deseo de emigrar de Inglaterra, no tuvo su mejor temporada con la camiseta de los Blues, que este martes disputaron un histórico encuentro ante Real Madrid por la UEFA Champions League, pero no les alcanzó para meterse en semifinales. Lukaku no estuvo presente en el duelo ante el Merengue por lesión.

En lo que va de la temporada el delantero convirtió solamente nueve goles y es foco de las críticas, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes con los que llegó proveniente del Inter de Milán, donde anotó 24 goles y, además, colaboró con 11 asistencias, formando una dupla letal con Lautaro Martínez.