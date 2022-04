Tras tirarle el celular a un chico autista, Cristiano Ronaldo recibió una dura noticia

El incidente que protagonizó Cristiano Ronaldo con un fanático del Everton comenzó a causarle dolores de cabeza al futbolista del Manchester United. El portugués le destrozó el teléfono a Jake Harding, un aficionado de 14 años que sufre de autismo, y este martes se confirmó la primera consecuencia grave por lo ocurrido: la organización benéfica Save the Children le sacó el cargo de embajador que tenía desde 2012, cuya labor fundamental es la protección de los menores alrededor del mundo.

La organización juzgó el incidente frente a todo lo que representa la organización benéfica y decidió cortar las relaciones con el jugador luego de 10 años, sin importar las disculpas que realizó el astro en las redes sociales tras el incidente. El club está investigando el incidente y podría sufrir más consecuencias. Además, tendrá que hablar ante la Policía para saber qué ocurrió, y la Premier League podría castigarle de una forma indeterminada en estos momentos.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió en su cuenta de Instagram.