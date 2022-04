La figura de River que un campeón del mundo pidió para la Selección argentina

El presente que vive Enzo Fernández en River es estelar. Desde su regreso, tras pasar por Defensa y Justicia, el volante se ganó la confianza de Marcelo Gallardo y actualmente es una figura clave en el esquema del entrenador. Por sus buenos rendimientos fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina pero un campeón del mundo en México 1986 lo quiere en Qatar.

Se trata de Héctor Enrique, o simplemente el Negro, quien llenó de elogios al futbolista surgido de la cantera millonaria: "Enzo Fernández me parece un jugador impresionante. No tan sólo por el manejo, sino por el despliegue físico, sabe romper con gambeta, mete pelotas, tiene gol... Es un jugador de Selección".

"Es lo que se necesita en un Mundial. Es un jugador muy táctico. No tiene miedo de presionar. Va seguro. No queda pagando nunca. Después, la técnica y el manejo que tiene es fundamental. Llega a posición de gol y tiene gol. Estoy impresionado con este chico. Me gusta mucho. No tengo dudas de que tiene que estar en la Selección, por lo que juega", agregó.

El retorno de Enzo Fernández le dio a River lo que necesitaba tras la salida de Nacho Fernández y en él, Gallardo encontró el socio ideal para Enzo Pérez en el mediocampo. El pasado fin de semana, en la victoria ante Argentinos Juniors, fue nuevamente determinante y aportó un gol.