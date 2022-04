Independiente ganó bien y se recuperó en Avellaneda

Luego de un arranque errático que incluyó derrota en Brasil, Independiente recompuso hoy su marcha en la Copa Sudamericana de fútbol y batió a General Caballero de Paraguay, por 2-0, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Por la segunda fecha del grupo G de la competencia continental, el equipo que orienta el entrenador Eduardo Domínguez sumó la primera victoria y no pierde terreno en procura de ese primer puesto que le permitirá sobrevivir en la competencia.



En el segundo tiempo, el mendocino Leandro Benegas (adoptó la ciudadanía chilena), a los 20m., y el neoyorquino Alan Soñora, a los 27m., le dieron el triunfo al conjunto ‘rojo’.



En el contexto de un primer período parejo, Independiente dispuso de las chances más claras, aunque la generación de juego resultó una materia pendiente. El colombiano Roa estuvo bien tomado y no pudo progresar en el campo.



El equipo del DT Domínguez intentó prevalecer con las subidas de los laterales (Asís y Lucas Rodríguez), pero el cerrado dispositivo defensivo del conjunto guaraní impidió que esos intentos se cristalizaran en algo productivo.



General Caballero, incluso en el primer cuarto de hora, se animó a dividirle la posesión de la pelota a un ‘Rojo’, que tardó en acomodarse a la cancha y que mostró algunas deficiencias en el bloque defensivo.



Así y todo, Independiente estuvo cerca de la apertura. A los 27m., Batallini despachó un remate en la parte externa de la red; a los 35m., un remate desde fuera del área de Domingo Blanco motivó una muy buena intervención del guardavallas visitante, Gustavo Arévalos.



Y el arquero del conjunto del Alto Paraná volvió a lucirse en un disparo de Togni, a los 41m.



El segundo período mostró a un equipo local más vivaz y profundo con los ingresos de Alan Soñora y Tomás Pozzo. Los dos revulsivos aparecieron para juntarse con Roa y generar juego por las bandas. Así, más allá de algunas coberturas defensivas atinadas, el equipo paraguayo empezó a descubrir fisuras en el fondo.



En la única oportunidad concreta que tuvo en la segunda mitad, General Caballero casi gana el pozo de lotería, cuando Santiago Salcedo (ex River Plate y Newell’s) quedó cara a cara con Sebastián Sosa, tras un saque lateral, y el arquero uruguayo desbarató el remate a quemarropa.



Pero, sobre los 20m., Pozzo desbordó por izquierda, la pelota rebotó en un defensor y apareció Benegas –que poco había hecho en el desarrollo- para destrabar un partido que asomaba complejo.



Y un rato después, un zurdazo de Soñora se transformó en un misil que ingresó por el ángulo derecho de Arévalos y le entregó al ‘Rojo’ una distancia a favor reconfortante.



De allí hasta el cierre, el combinado paraguayo, aun con los cambios introducidos, no tenía ya la suficiente frescura como para intentar torcer la historia.



En el encuentro jugado a primera hora, en Caracas, el brasileño Ceará se consolidó en la primera posición de la zona con 6 puntos, al ganarle como visitante a Deportivo La Guaira, de Venezuela, por 2-0.



Vina (Pt. 6m.) y Lima (Pt. 9m.) convirtieron los tantos del conjunto de la ciudad de Fortaleza, que había debutado con un 2-1 sobre Independiente, en la semana pasada.



En la próxima jornada, el martes 26, Independiente (3 puntos) visitará a Deportivo La Guaira (1), mientras General Caballero (1) recibirá en la localidad de Juan León Mallorquín al líder Ceará (6).