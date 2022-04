Desopilante: por qué en Always Ready creen que recibirán un "rechazo mayor" del hincha de Boca

Boca Juniors, luego de caer ante Deportivo Cali en Colombia, jugará un partido clave ante Always Ready, un rival que presentará muchas particularidades en el duelo de esta tarde. Una de ellas, quizás la más curiosa, es que su camiseta es similar a la River algo que podría causar un mayor rechazo en los fanáticos Xeneizes que colmarán la Bombonera.

Al menos eso es lo que piensa Eduardo Villegas, DT del equipo boliviano que por primera vez jugara en ese estadio por la Copa Libertadores: "Nosotros tenemos una identidad, pero nuestra casaca es muy parecida a la de River y eso en el hincha de Boca ha generado un rechazo mayor hacia nosotros".

Luego analizó el presente de Boca: "No deja de ser Boca porque esté mal. Nosotros ya hemos hecho el análisis y quisiéramos seguir cortando los circuitos futbolísticos que cortan los otros clubes que han impedido que Boca juegue bien. Un equipo grande siempre tiende a reaccionar. Esa es mi observación", dijo en diálogo con radio Del Plata.

"Tenemos la suerte que está ahí, que no está muy bien, pero no podemos dejarnos llevar por eso. Vamos a tener todos los cuidados, las precauciones necesarias, para que no nos sorprenda. Lo vamos a esperar. La característica mía siempre es aguantar un poco, pero de ningún punto de vista vamos a resignar el ataque", reveló.

Para cerrar expresó que firma el empate pero advirtió: "Si tenemos la precisión y la velocidad necesaria, estoy seguro que podemos lastimar". El partido, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, comenzará a las 19.15 en La Bombonera, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por Fox Sports y Star+.