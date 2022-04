La provocadora burla de Luciano Pereyra en pleno partido de River y la revancha de los hinchas

Llegó a cantar Sólo le pido a Dios frente al Papa Juan Pablo II y una repleta plaza de San Pedro, en el Vaticano. Pero Luciano Pereyra siempre dice que el momento más emotivo de su carrera fue al año siguiente, cuando en noviembre de 2001 cantó el Himno Nacional en una Bombonera a reventar por la despedida de un tal Diego Armando Maradona. "Me fascinó. Como bostero no podía pedir más", recordó más de una vez.

"Mi viejo es de Boca y obviamente me lo pasó a mí. Cuando era chico, en un brazo tenía la guitarra y en el otro la pelota, y no había cosa que me divirtiera más, después de estudiar guitarra, que jugar a la pelota. Y más tarde Rubén Suñé me llevó a Boca, donde jugué en las Inferiores hasta que me lesioné la rodilla", destacó tiempo atrás.

Pues bien, ese fanatismo por el Xeneize llevó a Luciano Pereyra a dejarse llevar por la pasión en la noche del domingo, y mientras miraba el atractivo partido entre el River de Gallardo y el Argentinos de Gaby Milito, publicó una serie de tuits provocadores contra los hinchas del equipo de Núñez.

Q bueno, mirando riber - arg https://t.co/U76kdiuV9y — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) April 10, 2022

Todo comenzó cuando Luciano les preguntó a sus seguidores "¿cómo van terminando el domingo?". Desde ese momento interactuó con la gente por varios minutos, y a una fan que le preguntó qué hacía, le respondió: "Mirando Riber - Argentinos". La broma saltaba a la vista: escribió River con B para mofarse por el histórico descenso del Millonario en 2011.

Otra fan le escribió "estoy mirando a River, como corresponde", y Luciano le respondió "yo tamBién", con la B en mayúscula. Advertidos de la recurrente broma, varios seguidores empezaron a reaccionar. Una mujer le puso "¡nooooo, Luciano!" y él le contestó: "¿Por? ¿Es un buen programa mirár fútBol o no?", siempre con la B destacada.

Le empató argentinos a riber 2-2 — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) April 10, 2022

Pero el punto máximo de sus interacciones se dio cuando Argentinos, que pese a jugar mejor que River perdía 2-0 a los 9 minutos, logró empatar el partido en el arranque del segundo tiempo. "Le empató Argentinos a Riber 2-2", tuitó Luciano Pereyra, más provocador que nunca. "River se escribe con V", lo corrigió una fan. "Perdón, es el corrector del teléfono", se la devolvió el cantante, irónico.

Los minutos pasaron, River hizo el tercero y el cuarto, ganó 4-2 y una avalancha de tuits de hinchas millonarios cayó sobre la humanidad virtual de Luciano Pereyra. Varios de ellos, ofensivos e irreproducibles. Otros más ingeniosos, como los que reproducimos a continuación:

Así vas a empezar la semana, a ganamos 4-2 a tu equipo le hicieron otro gol sacando del medio en el chiquero y luego empataron pic.twitter.com/NmkiZkc2nP — Abel-79 (@Abel7914) April 11, 2022

Si te fijás bien, ganó River. pic.twitter.com/4u3CJeohky — Nico ??uD83DuDD34?? uD83CuDDEEuD83CuDDF1 uD83CuDDF5uD83CuDDF1 (@Vechochurri) April 11, 2022

seguí dedicándote a la música papito pic.twitter.com/J8yokC4jvH — Eze uD83CuDF41 (@ripchildd) April 11, 2022

Qué dijo Luciano Pereyra tras el 4-2 de River a Argentinos

Lejos de seguirla, con el 4-2 consumado de River ante Argentinos, Luciano Pereyra optó por despedirse de sus seguidores: "¡¡¡Me voy q alguien tiene hambre!!! ¡En la semana les comento novedades!".