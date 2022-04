El esperado anuncio de Tiger Woods tras su vuelta al golf luego de un año

El mundo del golf se detuvo el 23 de febrero de 2021. A poco menos de dos años de su último título en el Masters de Augusta, Tiger Woods tuvo un duro accidente de tránsito que le provocó varias fracturas en su pierna derecha. Los fanáticos no creyeron que el estadounidense podría volver nuevamente a demostrar su talento en un green, ya que era el último de muchos obstáculos que tuvo que superar el golfista a lo largo de su carrera. Sin embargo, el ganador de 15 torneos majors regresó este fin de semana al torneo del saco verde y dejó imágenes que quedarán grabadas en la historia grande del deporte.

Woods tuvo un gran primer día de competencia que ilusionó a todos pero su rendimiento cayó con el correr de las jornadas y terminó con la peor performance en un major de toda su carrera. Sin embargo, poco le importó al público que se hizo presente en el Augusta National Golf Club, que celebró cada golpe del californiano como si fuese el último: “Las palabras no pueden describir lo que siento hoy ni lo que sentía hace poco más de un año. Haber podido jugar acá y completar las cuatro rondas, cuando hace un mes no sabía si podía hacerlo... Fue todo positivo”, dijo el máximo ganador de la historia del golf junto a Sam Snead. La nostalgia de lo que podría ser su último show se sintió en el aire durante todo el fin de semana pero fue el propio Tiger el que aseguró cuál será su próxima función en el calendario del PGA Tour.

“Ya no volveré a jugar un calendario completo. Iré sólo a grandes campeonatos. No sé si jugaré [el PGA Championship] en Southern Hills. Pero sí estaré en Saint Andrews, porque es la casa del golf y mi campo favorito de todo el mundo. Estaré allí pero ¿qué sucederá entre hoy y eso? No lo sé, veremos qué es capaz de hacer este cuerpo”, expresó Woods, que de esta manera confirmó su participación en el Abierto Británico, major que ganó en tres oportunidades.

Woods ganó el Abierto Británico en 2000, 2005 y 2006.

Con esta confirmación, quedó establecido que los fanáticos deberán esperar hasta, al menos, el fin de semana del 14 al 17 de julio para volver a ver a Woods. Aunque no descartó del todo su presencia en otros torneos hasta entonces, fue claro a la hora de afirmar que no volverá a jugar torneos menores, tal como hizo durante la temporada 2020.