Video: el gran gesto de Battaglia con un hincha de Vélez de 14 años que lo insultaba

El encuentro que disputaron Vélez Sarsfield y Boca Juniors en Liniers, en el marco de la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional quedó marcado por la polémica, sobre todo por los penales no cobrados por el árbitro y que, tampoco fueron revisados por el VAR. Lo que no todos vieron, cuando los suplentes y el cuerpo técnico saltaron al campo de juego del José Amalfitani, fue una particular situación que se dio entre Sebastián Battaglia y un joven plateista del dueño de casa.

Minutos antes de que Patricio Loustau diera el pitazo inicial para el comienzo inicial del encuentro, el director técnico fue insultado por parte de la platea velezana y tomó una importante decisión con respecto a un adolescente que, al parecer, ni bien lo vio asomarse por las escaleras lo insultó desmedidamente.

"¿Cuántos años tenés? ¿14? No te contagies de los más grandes expresó el DT de Boca, en un gesto casi paternal con el joven fanático de Vélez. El hecho sorprendió a los hinchas presentes en ese sector, que observaron con admiración la decisión que tomó Battaglia con respecto al chico.

El actual DT del Xeneize no pasa su mejor momento en el banco de suplentes de Brandsen 805. Luego de ganarle el superclásico a River el pasado 20 de marzo, la paz no duró mucho tiempo. En sus últimas presentaciones, Boca perdió una (en su debut en la Copa Libertadores de América) e igualó en las dos restantes, ante Arsenal en la Bombonera y ante Vélez en el Amalfitani.