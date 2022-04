La revelación de Gallardo y un sentido mensaje a Robert Rojas: "Si me lo permiten..."

Luego de la victoria de River ante Argentinos Juniors, Marcelo Gallardo habló con los medios y además de analizar lo sucedido en la cancha, se acordó de Robert Rojas a quien le dedicó sentidas palabras. Expresó que lo quiere mucho y reveló que desea visitarlo para darle ánimo en este duro momento.

"Aprovecho para mandarle un gran abrazo. Lo voy a ir a visitar, si me lo permiten ahora cuando me vaya de acá, para acompañarlo en este momento. Lo queremos mucho, lo vamos a apoyar, estaremos pendiente de su recuperación. Es un jugador que valoramos muchos por su calidad de persona, por su don de gente, aparte de su profesionalismo. Esta victoria es para él", expresó.

Luego, en la misma pregunta, fue consultado sobre si traerá algún refuerzo en su lugar y fue claro: "No porque no es fácil salir a buscar un jugador y segundo porque habíamos traído a Andrés Herrera para que sea una alternativa. Así que no hemos pensado en esa posibilidad".

Enzo Fernández también se pronunció sobre lo sucedido con el paraguayo y expresó: "Hermano, te mando mucha fuerza porque sé que estás bien, que te vas a recuperar, porque sos fuerte y una gran persona. Sabés que te quiero y te deseo siempre lo mejor", fue la voz de apoyo de Fernández para el zaguero de River Plate con ojos húmedos y mirando la cámara de la televisión.