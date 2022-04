La picante frase de George Russell tras su podio en Australia, ¿con palito para Verstappen?

Los fanáticos de Fórmula 1 tuvieron que madrugar para ver la victoria de Charles Leclerc y su imparable Ferrari en el Gran Premio de Australia. La carrera nunca estuvo en peligro para el monegasco por lo que toda la atención estuvo abocada al resto de los primeros puestos y la lucha por los puntos. En esta línea, una de las historias más destacadas fue el abandono de Max Verstappen que le dejó en bandeja a George Russell el primer podio con Mercedes, a pesar de que el monoplaza del equipo alemán está muy lejos de una versión realmente competitiva.

Russell sumó su primer podio a bordo del Mercedes.

A 20 vueltas del final, Verstappen tuvo que apartar su Red Bull de la pista de Albert Park ya que su motor se paró e inmediatamente se prendió fuego. El principal beneficiado del segundo abandono en tres carreras del vigente campeón de Fórmula 1 fue George Russell, que logró aferrarse con uñas y dientes a ese tercer escalón del podio. Este resultado final fue una sorpresa ya que Mercedes no tiene un auto para pelear en los puestos de arriba, pero esto no le importó al británico que dejó una fuerte frase sobre el estado de las flechas plateadas en comparación con otros equipos: “No importa qué tan rápido sea tu auto si no podés llegar al final”.

Aunque no los nombró explícitamente, esta declaración de Rusell podría ser fácilmente interpretada como un dardo a Verstappen y Red Bull, ya que la escudería de la bebida energizante tiene el segundo mejor auto de la parrilla sólo por detrás de Ferrari. Sin embargo, el joven piloto de Mercedes aseguró que eso no es de relevancia. Hay que recordar que este es el tercer abandono para los toros rojos, ya que en Bahréin tuvieron que retirar ambos autos cuando Mad Max y Sergio “Checo” Pérez estaban en posición de podio.

Este sería un capítulo más de la encarnizada rivalidad entre Mercedes y Red Bull, escuderías que pelearon por el liderazgo de la Fórmula 1 en el último año. Este año, Leclerc y Ferrari parecen imbatibles pero Russell es el escolta del campeonato de pilotos y los alemanes son segundos en el campeonato de constructores con sólo 10 puntos de ventaja sobre la escudería austríaca.