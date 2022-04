Stoichkov elogió a Messi y recordó a Maradona con una durísima frase

Hristo Stoichkov habló en la previa del sorteo del Mundial y dejó varios títulos para destacar. El ex Barcelona, y una de las tantas leyendas que pasó por la alfombra roja en Doha, no ocultó su admiración sobre Lionel Messi y lo expresó en una entrevista en vivo con el canal TyC Sports: "Es Dios y juega donde quiere, no se le puede pedir más".

"No se le puede pedir más. Yo lo conocí a sus 12-13 años en Barcelona, sé cómo pasó su carrera. Es un ganador y nadie le va a quitar ese mérito. Quiere jugar en cada partido y entrenamiento. (Lionel) Scaloni hizo un grupo diferente al Mundial pasado, este es más colectivo. No tienen que arriesgar mucho para darle la pelota a Messi. Es Messi y 10 más", dijo sin vueltas.

El búlgaro, que disputó dos Mundiales: el de Estados Unidos 1994, en el que enfrentó a la Selección argentina (2-0) y alcanzó los cuartos de final, y la de Francia 1998, en el que fue eliminado en la fase de grupos, recordó durante la charla a Diego Maradona con sentidas palabras: "Perdí a un amigo de verdad, perdí a un amigo que llevo en el corazón".

"Tantas veces ha estado con mis padres, con mi hermano, tenemos fotos... Pero bueno, está ahí, que descanse en paz y seguramente va a disfrutar desde ahí y ojalá que todos griten en el minuto diez y se recuerde. En cada partido en el minuto diez podríamos hacer un aplauso para él", pidió con urgencia.

Pero, para cerrar, realizó una cruda reflexión sobre el entorno de Maradona. Aseguró que está en un 'sitio mejor' y apuntó: "Yo creo que, lo he dicho muchas veces, él no tenía amigos tenía vividores cerca de él. Todos esos que tenían corbata y traje eran unos ladrones, eran comer y beber y no cuidaban de él".