A qué hora y cómo ver en vivo el sorteo del Mundial de Qatar 2022

MUNDIAL QATAR 2022

13:00 Sorteo del Mundial de Qatar DIRECTV SPORTS ESPN TV PUBLICA TYC SPORTS

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:30 Gimnasia vs Talleres FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Central Córdoba vs Huracán FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Patronato vs Unión TNT SPORTS

21:30 Banfield vs Argentinos Jrs. TNT SPORTS

21:30 Barracas Central vs Independiente FOX SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

21:00 Estudiantes RC vs Atl. Rafaela TYC SPORTS PLAY

21:10 Belgrano vs All Boys TYC SPORTS PLAY

21:30 Gimnasia Jujuy vs Charo For Ever TYC SPORTS PLAY

NBA

22:00 Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets NBA TV

MOTO GP ARGENTINA

09:00 Práctica del Gran Premio de Argentina ESPN 3

MASTERS 1000 DE MIAMI

14:00 Semifinales - Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud ESPN 3

20:00 Semifinal 2 ESPN 2

PREMIERSHIP INGLESA

15:45Sale Sharks vs SaracensSTAR +

LIGA MASTER FLOW 2022

18:00Pampas vs 9z Team (Cuartos de Final)FLOW CANAL 601