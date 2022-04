Patronato venció a Unión y no lo dejó volver a la cima de la Zona A

Patronato de Paraná, todavía en los puestos de descenso, alimentó esta noche su ilusión de permanencia al vencer como local a Unión de Santa Fe por 2 a 1, en partido de la octava fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



Los goles del local fueron del veterano delantero Lucas Barrios, figura de su equipo por oficio y jerarquía, a los 5m de la etapa inicial y a los 42m de la segunda de un penal cobrado a instancias del VAR por una mano en el área de Enzo Roldán. Descontó para el "Tatengue" Matías Gallegos a los 46m del complemento.



El encuentro se jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Paraná; fue arbitrado por Fernando Espinoza (en el VAR, sistema que debuta en esta fecha del fútbol argentino, estuvo Pablo Dóvalo); y Unión sufrió la expulsión de Emanuel Brítez (18m ST).



Los minutos iniciales fueron abiertos, con los dos equipos buscando rápidamente ponerse en ventaja: lo logró Patronato, con la fórmula de la presión alta que le impone su DT, Facundo Sava.



Gabriel Gudiño se fue por la derecha y envió el centro para Barrios, que se desmarcó de Brítez y remató cruzado para poner el 1 a 0.



Los de Paraná, con la diferencia a favor y luego del cuarto de hora (hasta allí llegó el "palo por palo"), cedieron el manejo del balón y esperaron la oportunidad para la contra. Unión no generó mucho peligro frente al arco de Mansilla y si llegó al descanso con apenas un gol en contra fue por dos razones.



La primera, su arquero Mele, que le sacó un mano a mano impresionante a Gudiño después de una extraordinaria maniobra de Medina; la segunda, el VAR, que anuló un gol de Rodríguez por una posición adelantada previa de Barrios.



El segundo tiempo mantuvo la paridad y la tendencia del anterior, con Unión manejando la pelota y ambos, cada uno con sus armas, tratando de llegar con riesgo al arco rival. Lo tuvo Patronato pero la desperdició Medina (mandó un mal centro con Barrio y García solos en el área) y el "Tatengue" le generó cierta inquietud al local con la pelota parada, pero nunca fue lo suficientemente claro.



Hasta que a los 18m el visitante se quedó con un jugador menos por la expulsión de Brítez (doble amarilla), y a partir de allí el "Patrón" manejó el clima del encuentro a su conveniencia. Ya no pasó sofocones en su área y se fue acercando hasta conquistar su segundo gol, con la ayuda del VAR, para estirar la diferencia.



Terminó sufriendo por el gol de Gallegos en el largo tiempo de descuento que dio Espinoza por el uso del VAR, pero finalmente selló una victoria merecida, la segunda en tres encuentros desde la asunción del "Colorado" Sava en la dirección técnica.



En la próxima fecha, la novena, Patronato será otra vez local, esta vez ante Banfield, y Unión recibirá a Newell's Old Boys, ambos el domingo 10 pero en horario a confirmar.